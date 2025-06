Überraschende Bayern-Kehrtwende bei Leroy Sané

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leroy Sané verlässt den FC Bayern zum 30. Juni

Leroy Sané wird künftig für Galatasaray auflaufen, seine Ankunft in Istanbul hat rund um den türkischen Meister Jubelstürme ausgelöst. Zuletzt hieß es daher, dass der Nationalspieler trotz zwei verbleibender Vertragswochen nicht mehr für den FC Bayern bei der Klub-WM in den USA auflaufen werde. Doch nun kommt offenbar alles anders.

Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, haben sich der FC Bayern und Galarasaray darauf geeinigt, dass Leroy Sané bis zum 30. Juni für den deutschen Rekordmeister bei der Klub-WM antreten darf.

Der 29-Jährige werde am Freitag im Teamcamp der Münchner in Orlando eintreffen und könnte demnach in allen Gruppenspielen sowie einem möglichen Achtelfinale zum Einsatz kommen.

Am Donnerstagabend wurde der Deal von Galatasaray offiziell bestätigt. Sané posierte stolz im Trikot des SüperLig-Siegers, der dem Angreifer ein üppiges Handgeld gezahlt haben soll.

Mit einem emotionalen Statement hatte sich Sané zuvor vom FC Bayern verabschiedet. Er habe sich nach "fünf intensiven Jahren" dazu entschieden, ein neues Kapitel zu beginnen, schrieb der Flügelstürmer in den sozialen Netzwerken.

Er sei "unglaublich stolz, das Trikot des besten und größten Clubs in Deutschland in mehr als 200 Spielen getragen zu haben" und werde die gemeinsam gewonnenen Titel immer schätzen.

Gehaltseinbuße beim FC Bayern für Sané zu groß

Sané war im Sommer 2020 für fast 50 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt, wo er nur phasenweise überzeugen konnte. Sein Kontrakt an der Säbener Straße läuft am 30. Juni aus.

Der 70-malige Nationalspieler galt in München als einer der Topverdiener und soll nach zähen Verhandlungen nicht mit einer deutlichen Gehaltseinbuße einverstanden gewesen sein.

Vor seiner geplanten Unterschrift war Sané bereits von Hunderten Fans in Istanbul empfangen worden. Sané trug einen Galatasaray-Schal um den Hals und wurde besungen, nachdem er aus dem Flugzeug gestiegen war. Der Youtube-Kanal des Vereins übertrug die Ankunft weit nach Mitternacht live.