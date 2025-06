Dreierpacker Woltemade nach U21-Gala völlig losgelöst

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Nick Woltemade war der Matchwinner für das DFB-Team

Als Nick Woltemade nach dem perfekten EM-Start der deutschen U21 seinen Dreierpack feierte, dröhnte aus den Lautsprechern im slowakischen Nitra wie bei der A-Nationalmannschaft der Klassiker "Major Tom". Und völlig losgelöst war auch der Matchwinner.

"Die drei Tore schmecken sehr gut", meinte der Stuttgarter nach dem 3:0 (2:0) gegen Slowenien und versteckte den Spielball unter seiner Trainingsjacke: "Das war ein wichtiger Start für uns."

Als erster deutscher U21-Spieler seit Luca Waldschmidt 2019 gegen Serbien (6:1) erzielte Woltemade drei Treffer in einem EM-Spiel.

Schon bei der EM-Generalprobe gegen Spanien im März hatte der 23-Jährige alle drei Tore markiert. "Seine Serie bei uns ist unheimlich. Es kann gerne so weitergehen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo bei "Sat.1".

Folgt also schon am Sonntag gegen Tschechien (21:00 Uhr) der nächste Dreierpack? "Da muss man ein bisschen runterschrauben. Aber solange wir gewinnen, ist es vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich weiterhin drei Tore schieße. Aber ich glaube, der Rhythmus wird schwer zu halten sein", sagte Woltemade nach seinen Toren in der 19., 42. und 82. Minute - den Schlusspunkt setzte er per Foulelfmeter.

Grundlage für den Erfolg ist gelegt

Waldschmidt wurde bei der EM in Italien vor sechs Jahren am Ende mit sieben Treffern Torschützenkönig, Deutschland verlor damals erst im Finale gegen Spanien (1:2). Nun ist zumindest die Grundlage für einen ähnlichen Erfolg gelegt.

"Wir wussten alle nicht so richtig, was uns erwartet. Wir kannten den Gegner nicht. Deswegen sind wir sehr froh", sagte Woltemade: "Und deswegen tut so ein Start sehr, sehr gut. Ich habe erst ein Turnier in meinem Leben gespielt. Ich rede gerade so, als ob man wüsste, wie sich das alles anfühlt. Aber: Es fühlt sich gut an."

Der Angreifer war 2019 mit der deutschen U17 bei der EM in der Gruppenphase ausgeschieden, der Start ging damals mit 1:3 gegen Italien verloren. Nun lief es zum Auftakt deutlich besser - vor allem dank Woltemade.