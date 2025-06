Medien: RB Leipzig holt Ex-Coach des FC Schalke 04

IMAGO/Roger Petzsche

Kennen sich bestens: Wagner und Klopp-Berater Kosicke

Bei der Besetzung des offenen Leitungspostens im Nachwuchsbereich setzt RB Leipzig offenbar auf einen ehemaligen Cheftrainer des FC Schalke 04.

David Wagner, Ex-Coach des FC Schalke 04, wird nach Angaben von "Sport Bild" neuer Nachwuchsleiter bei RB Leipzig. Laut "Sky" wurde der Vertrag sogar bereits am Donnerstagabend unterzeichnet.

Der 53-Jährige arbeitete bis Mai 2024 noch als Chefcoach von Norwich City. Seine Trainerlaufbahn begann er einst in der Jugend der TSG Hoffenheim, anschließend trainierte er vier Jahre lang die zweite Mannschaft des BVB. Nach einer Station als Teammanager bei Huddersfield Town zog es ihn im Sommer 2019 als Cheftrainer zum FC Schalke 04.

Dort wurde er allerdings im September 2020 nach einem katastrophalen Saisonstart entlassen. Es folgte ein Engagement in der Schweiz bei BSC Young Boys, ehe er im Januar 2023 bei Norwich anheuerte.

Eine enge Verbindung hat der Deutsch-Amerikaner seit jeher zu Jürgen Klopp, Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos. Nicht nur arbeiteten beide mehrere Jahre zeitgleich beim BVB, der gebürtige Frankfurter war bei Klopps Hochzeit auch dessen Trauzeuge.

Wagner und Klopp waren erst im vergangenen April gemeinsam beim Nachwuchsturnier Wings Cup in Leipzig zugegen gewesen. Gemeinsam diskutierten sie am Rande des Jugendturniers zum Thema Nachwuchsentwicklung und Übergang in den Profibereich. Als Leiter Nachwuchs soll David Wagner eben jene Themen künftig voranbringen.

RB Leipzig trifft Personal-Entscheidungen

Offen ist der Posten, da in Manuel Baum ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Trainer (FC Augsburg, FC Schalke 04) seine Tätigkeit bei den Sachsen zum Saisonende niedergelegt. Wie Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, in der offiziellen Mitteilung betonte, ging die Trennung auf Bestreben von Manuel Baum zurück. "Seine Entscheidung aus privaten Gründen respektieren wir natürlich", so der Ex-Profi.

Baum hatte zwei Jahre lang die Verantwortung über die Leipzig-Junioren. Das Problem der Durchlässigkeit besteht bei den Sachsen aber weiterhin.

Wie "Bild" unterdessen vermeldet, gibt es zur neuen Saison auch in einem anderen Bereich Personalveränderungen: So sei die Trennung von Sport-Psychologe Peter Schneider zum 30. Juni bereits beschlossen, sein Vertrag werde nicht verlängert.