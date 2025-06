Verwirrung um Top-Transferziel des FC Bayern

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der FC Bayern sucht einen neuen Flügelstürmer

Nach den Abgängen von Thomas Müller und Leroy Sané und weiteren möglichen Wechseln muss sich der FC Bayern in der Offensive neu aufstellen. Sportvorstand Max Eberl kündigte jüngst an, einen "herausragenden Spieler" holen zu wollen. Doch darum, wer damit gemeint ist, gibt es derzeit Verwirrung.

"Eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf", so kommentierte Max Eberl im Teamhotel in den USA, wo der FC Bayern die Klub-WM spielt, den mittlerweile perfekten Wechsel von Leroy Sané vom FC Bayern zu Galatasaray, nachdem sich der 29-Jährige zuvor gegen eine Verlängerung bei den Münchnern entschieden hatte.

Klar ist: Für Eberl besteht damit Handlungsbedarf in der Offensive, denn auch Thomas Müller wird die Münchner verlassen. Zudem wird Flügelspieler Kingsley Coman als möglicher Abgang gehandelt.

Nicht nur deshalb kündigte Eberl an, dass er als Reaktion nun einen "herausragenden Spieler" holen wolle. Doch darum, wer dies sein könnte, gibt es Verwirrung.

"Sky" berichtete zuletzt nämlich, dass Bradley Barcola der "Wunschkandidat" der Bayern-Bosse sei. Der Linksaußen von Paris Saint-Germain bringe alles mit, was die Münchner suchen: Mit 22 Jahren ist er jung, hat schon Titel gesammelt und ist torgefährlich. 21 Treffern und 19 Vorlagen waren es in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend.

FC Bayern im Tauziehen um Williams?

Allerdings ist die Lage beim PSG-Star nicht ganz einfach. "Foot Mercato" schrieb, dass Barcola in Paris bleiben wolle, das französische Portal "Jeunesfooteux" berichtete zudem, dass PSG den Flügelflitzer definitiv nicht abgeben wolle. Der Franzose sei unverkäuflich.

Gut möglich also, dass der FC Bayern seinen Fokus nun auf einen Transfer von Nico Williams legen wird. Der Bilbao-Star wird ebenfalls seit einiger Zeit mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano ist und bleibt Williams - und nicht Barcola - weiter das "Top-Transferziel" des deutschen Rekordmeisters für diesen Sommer.

Nachdem "Sport Bild" zuletzt schon von einem Geheimtreffen mit der Williams-Seite schrieb, vermeldet Romano nun via X, dass es in diesem Monat sogar schon zwei Treffen zwischen Bayern-Verantwortlichen und Beratern des 22-jährigen Spaniers gegeben habe, der noch bis 2027 bei Athletic in Bilbao unter Vertrag steht.

Der gelernte Linksaußen soll eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert haben und würde demnach rund 60 bis 65 Millionen Euro kosten. Und, anders als Barcola, kann sich Williams offenbar einen Wechsel nach München vorstellen.

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Arsenal Williams ganz oben auf dem Transfer-Zettel haben. Bilbao versuche unterdessen, den Shootingstar mit einem neuen Vertrag vom Verbleib zu überzeugen.