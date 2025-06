BVB vor Schlappe bei Kovacs Wunschspieler

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

BVB-Coach Niko Kovac gilt als Fan von Ardon Jashari

Noch vor Kurzem hieß es, dass Borussia Dortmund ungeachtet der Bemühungen um Jobe Bellingham, der mittlerweile verpflichtet wurde, weiter an Ardon Jashari vom FC Brügge dran bleibt. Doch offenbar hat der Schweizer, der als Wunschspieler von Niko Kovac gilt, andere Pläne und wechselt wohl nicht zum BVB.

In den letzten Tagen galt der volle Fokus der Verantwortlichen von Borussia Dortmund dem Transfer von Jobe Bellingham. Diesen hat der Champions-League-Teilnehmer mittlerweile vollzogen. Doch der BVB ist naturgemäß auch an anderen Transfer-Fronten im Einsatz.

Ein Spieler, der dabei angeblich intensiv in den Fokus gerückt ist, spielt beim FC Brügge und hört auf den Namen Ardon Jashari. Der junge Spielmacher soll laut Sacha Tavolieri ein Kandidat in Dortmund sein, der Transfer-Insider legte zuletzt mit frischen Informationen nach und schrieb, dass die Schwarz-Gelben ungeachtet der Bemühungen um Bellingham, der auf einer ganz ähnlichen Position spielt, weiter am 22-jährigen Schweizer dran seien.

Jashari gilt als Wunschspieler von Niko Kovac, der den BVB in einem furiosen Schlussspurt noch bis in die Champions League geführt hatte. Laut Tavolieri soll Kovac auch weiter treibende Kraft hinter dem Jashari-Transfer sein.

Allerdings räumte Tavolieri auch ein, dass die Dortmunder erst noch Spieler verkaufen müssten, bevor eine konkrete Offerte an den FC Brügge erfolgen könne.

Doch dafür könnte es bald ohnehin zu spät sein, denn wie der Schweizer "Blick" vermeldet, steht Jashari vor einem Wechsel nach Italien. Dort baggert AC Mailand mit Nachdruck am Mittelfeldspieler. Beim Serie-A-Klub soll der 22-Jährige ganz oben auf der Liste stehen.

BVB geht wohl leer aus

Laut "Blick" soll noch am Freitag eine entscheidende Verhandlungsrunde zwischen Mailänder Verantwortlichen und den Brügge-Bossen anstehen, um den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen.

Von einer Ablöse im Bereich von 35 Millionen Euro ist die Rede. Noch bietet AC aber wohl zu wenig für den viermaligen Nationalspieler.

Jashari ist noch bis Sommer 2029 an den belgischen Pokalsieger gebunden. Neben dem BVB soll auch Bayer Leverkusen am Schweizer dran gewesen sein.