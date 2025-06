Drei weitere Abgänge beim FC Bayern fix

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Gabriel Vidovic und Co. verlassen den FC Bayern

Nach Leroy Sanés Wechsel zu Galatasaray verzeichnet der FC Bayern drei weitere Abgänge.

Berichten zufolge verlassen die Talente Gabriel Vidovic (21) und Matteo Vinlöf (19) den deutschen Rekordmeister. Der Abschied von Emirhan Demircan (20) vom FC Bayern ist bereits bestätigt.

Über Vidovics bevorstehenden Wechsel zu Dinamo Zagreb hatten zuletzt "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichtet.

Der Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2026) steht auch nicht im Aufgebot für die anstehende Klub-WM in den USA. Für ihn soll eine Ablöse in Höhe von 1,2 Millionen Euro nach München fließen, ist zu hören.

Über die Rahmenbedingungen sollen sich die beiden Vereine bereits einig sein. Sobald alle Formalitäten finalisiert sind, soll der Deal verkündet werden. Vidovic winkt in Zagreb ein langfristiger Vertrag.

Zagreb stach im Werben um Vidovic offenbar mehrere weitere Interessen aus, darunter den 1. FC Heidenheim, SC Braga aus Portugal und Belgiens Rekordmeister RSC Anderlecht.

Vidovic hatte bereits die Saison Saison 2023/24 auf Leihbasis bei Dinamo Zagreb verbracht. In der zurückliegenden Spielzeit war der Youngster dann zunächst an Mainz 05 ausgeliehen.

Im Winter brach der FC Bayern das Leihgeschäft nach einer Knöchelverletzung bei Vidovic aber ab. Unter Trainer Vincent Kompany sammelte er in der Rückrunde noch 22 Einsatzminuten in der Bundesliga.

FC Bayern kassiert wohl weitere 1,5 Millionen Euro

Vinlöf wechselt laut "Sportske novosti" im Doppelpack mit Vidovic nach Zagreb. demnach für 1,5 Millionen Euro Ablöse.

Der junge Schwede ist noch bis 30. Juni an Austria Wien verliehen. Für die Österreicher kam der Außenspieler 2024/2025 immerhin auf 38 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen). Sein Vertrag in München ist bis 2027 datiert.

Keine Ablöse kassiert der FC Bayern für Demircan, der sich nach Ablauf seines Vertrags dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht anschließt. Den Wechsel bestätigte der Klub am Freitagvormittag.

"Ich bin total begeistert von meiner neuen Herausforderung beim FC Utrecht. Der Trainer und alle Beteiligten haben mir sehr deutlich gezeigt, wie ich mich hier optimal entwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann", sagte Demircan, der beim FC Bayern in der U23 zum Einsatz kam. "Die Bedingungen hier sind perfekt. Ich möchte mich schnell wohlfühlen, alle kennenlernen und der Mannschaft so schnell wie möglich helfen."