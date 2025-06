Bayer Leverkusen droht offenbar Xhaka-Knall

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Granit Xhaka könnte Bayer Leverkusen verlassen

Die Abgangswelle bei Bayer Leverkusen nimmt derzeit dramatische Züge an. Neben Florian Wirtz könnte die Werkself auch ihr zweites Herzstück verlieren. Denn ein Abschied von Granit Xhaka scheint konkret zu werden.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" schreibt, laufen aktuell Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und der AC Mailand über einen Transfer von Granit Xhaka.

Dem Bericht zufolge herrscht in Italien Optimismus, dass ein Deal zustande kommen wird. Die Gehaltsforderungen des Spielers seien für Milan zu stemmen. Außerdem sei man überzeugt, dass das Projekt in Mailand einen sportlichen Reiz für Xhaka hat.

Was fehlt, ist eine Einigung mit der Chefetage in Leverkusen. Noch ist unklar, ob der Vizemeister den Führungsspieler ziehen lassen würde.

Xhakas Vertrag dort läuft bis 2028. Doch zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, wonach der Mittelfeld-Stratege einen vorzeitigen Abschied anstreben könnte.

Xhaka bald mit Modric bei der AC Mailand

Zwar beteuerte Xhaka jüngst bei der Nationalmannschaft, dass er sich im Rheinland wohlfühle. "Klar, man weiß im Fußball nicht unbedingt, was in der Zukunft so kommt. Aber Stand heute kann ich sagen, werde ich da bleiben", machte er deutlich.

Und doch fühlt es sich in Leverkusen derzeit danach an, dass ein Zyklus zu Ende geht. Xabi Alonso hat bei Real Madrid angeheuert. Florian Wirtz befindet sich auf dem Sprung zum FC Liverpool. Jeremie Frimpong zieht es ebenfalls dorthin. Auch um Spieler wie Alejandro Grimaldo, Patrik Schick oder Victor Boniface kursieren Abschiedsgerüchte.

Milan hatte die Serie-A-Saison derweil auf dem achten Tabellenplatz abgeschlossen und damit erstmals seit 2016 die Qualifikation für den Europacup verpasst.

Im Zuge des Kaderumbaus will der neue Trainer Massimiliano Allegri wohl vor allem auf Erfahrung setzen. Sein kühner Plan ist eine Mittelfeldzentrale mit Xhaka und Altmeister Luka Modric. Die Verpflichtung des kroatischen Stars von Real Madrid wird in den kommenden Tagen erwartet.

Auch mit Adrien Rabiot soll es schon einen Austausch gegeben haben.