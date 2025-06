Bericht: Eintracht-Star Ekitiké immer begehrter

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt soll einige Interessenten haben

Dass Hugo Ekitiké Eintracht Frankfurt nach seiner ersten kompletten Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt den Hessen schon wieder den Rücken kehren könnte, zeichnet sich seit Wochen immer stärker ab. Nun soll ein weiterer Klub seine Bemühungen um den Angreifer intensiviert haben: Manchester United.

Mit herausragenden 22 Toren und zwölf Vorlagen in 48 Pflichtspielen hat sich Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt sehr stark in den Fokus der Konkurrenz geballert. Vor allem dem englischen Klub FC Chelsea wurde in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder nachgesagt, großes Interesse am 22-jährigen Offensivspieler zu hegen. Konkurrenz macht den Blues nun allerdings angeblich ein Klub aus der eigenen Liga.

Manchester United soll inzwischen offiziell sein Interesse an Ekitiké bei der Eintracht hinterlegt haben. Das berichtet "Sky".

Bei den Red Devils ist man seit Jahren auf der Suche nach einem Hochkaräter für das Sturmzentrum. Für viel Geld wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee und Rasmus Höjlund verpflichtet - der Erfolg blieb eher überschaubar. Nun soll angeblich Ekitiké die Schwachstelle im Sturmzentrum beheben.

Dreikampf um Eintrachts Frankfurts Ekitiké?

Dass United dafür erneut eine große Stange Geld in die Hand nehmen müsste, steht laut "Sky" außer Frage. Der Bericht untermauert Gerüchte, die SGE fordere rund 100 Millionen Euro für Ekitiké.

Dass man zumindest nicht besonders flexibel ist, betonte Eintrachts Sportchef Markus Krösche jüngst gegenüber dem "Wiesbadener Kurier": "Wenn der Preis nicht stimmt, dann bleibt er halt bei uns. Wir müssen Hugo nicht verkaufen", so der SGE-Boss.

Da neben Chelsea und Manchester United Medienberichten zufolge auch der FC Liverpool ein Auge auf Ekitiké geworfen haben soll, ist nicht ausgeschlossen, dass es zu einem wahren Wettbieten kommt.