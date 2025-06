Wirtz-Ablöse deutlich niedriger als gedacht?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Wechselt von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool: Florian Wirtz

Kassiert Bayer Leverkusen für den Wechsel von Ausnahmetalent Florian Wirtz zum FC Liverpool deutlich weniger Geld als bisher gedacht?

Wie sowohl der Radiosender "Talksport" als auch das seriöse Portal "The Athletic" am Freitag berichteten, beläuft sich die final zwischen dem Werksklub und den Reds abgestimmte Ablöse für den 22 Jahre alten Nationalspieler "nur" auf bis zu 136 Millionen Euro.

Rund 117 Millionen sollen demnach als garantierte Summe an Bayer Leverkusen fließen, der Rest sind Bonuszahlungen. Unter welchen Voraussetzungen diese ausgezahlt werden, geht aus den Berichten nicht hervor.

Sollten diese Zahlen zutreffen, wäre dies durchaus überraschend. Leverkusen hatte Berichten zufolge nämlich 150 Millionen Euro für Florian Wirtz gefordert und Transfer-Guru Fabrizio Romano vor wenigen Tagen berichtet, das Angebot aus Liverpool entspreche nun alles in allem dieser Summe. Auch "Sky" schrieb am Freitag, es würden bis zu 150 Millionen Euro für Wirtz fällig.

So oder so: Wirtz wird zum teuersten Spieler in der Vereinsgeschichte des FC Liverpool und zum Rekord-Transfer der Premier League, wenn alle Bonuszahlungen fließen.

"Talksport" vermeldet, Wirtz werde in der kommenden Woche den obligatorischen Medizin-Check bei seinem neuen Verein absolvieren. Dem Vernehmen nach erhält der Spielmacher einen Fünfjahresvertrag an der Anfield Road.

Florian Wirtz sagt FC Bayern und Co. ab

Dieser soll Wirtz zwar mehr als 20 Millionen Euro Gehalt pro Jahr einbringen. Zum Top-Verdiener steigt er damit im Liverpooler Kader aber nicht auf, weil Superstar Mo Salah noch mehr einstreicht.

Überzeugt haben soll Wirtz aber vor allem die sportliche Perspektive unter Teammanager Arne Slot beim englischen Meister, der künftig sein Spielsystem offenbar um den jungen Deutschen herum aufbauen will.

Körbe an andere Vereine erteilte Wirtz in den zurückliegenden Wochen en masse: Manchester City handelte sich eine Absage ein, auch beim FC Bayern wollte das Transferziel Nummer eins nicht anheuern.