Sané widerspricht Bayern-Gerüchten

Leroy Sané konnte sich nicht mit dem FC Bayern auf eine Verlängerung einigen

Nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Galatasaray hat sich Leroy Sané offen zu der geplatzten Verlängerung beim FC Bayern geäußert und Gerüchten rund um den Poker mit dem Rekordmeister widersprochen.

Schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war klar: Leroy Sané wird fortan das Trikot von Galatasaray tragen.

Frenetisch wurde der Offensivmann zu später Stunde am Istanbuler Flughafen empfangen, einige Zeit später unterschrieb Sané dann seinen Vertrag, der ihm bis zu 15 Millionen Euro im Jahr einbringen könnte.

Für den FC Bayern bedeutete die damit einhergehende Sané-Absage letztlich einen Rückschlag bei der Kaderplanung, hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl dem 29-Jährigen doch zuvor ein Angebot für eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrages vorgelegt.

Laut Berichten sollen sich Eberl und Sanés vorherige Berateragentur sogar bereits einig gewesen sein, das Papier hätte nur noch einer Unterschrift bedurft, hieß es. Doch das stimmt laut Sané so wohl nicht. "Auch wenn es medial in Teilen so dargestellt wurde, gab es nie eine 100-prozentige Einigung. Wir waren sehr weit, ja - aber wir waren nicht durch", sagte der Profi.

Das sagt Sané zur Entscheidung gegen den FC Bayern

Das Ganze habe "dann alle beteiligten Seiten leider meiner Meinung nach unnötig unter Druck gesetzt. Aber es ist nun so wie es ist - ich bin niemandem böse", betonte Sané.

Die Entscheidung, den FC Bayern zu verlassen, sei ihm "nicht leichtgefallen", erklärt der Nationalspieler weiter.

"Die Zeit hier war nicht immer einfach", gab er zwar zu. "Es gab aber auch viele Höhepunkte. Ich habe mich hier heimisch gefühlt, auch die letzte Saison hat mir viel Spaß gemacht und ich habe über die Jahre viele Freundschaften innerhalb der Mannschaft schließen können", schloss Sané, der mit dem FC Bayern zunächst noch zur Klub-WM in den USA reist und dort die ersten Spiele bestreiten kann.