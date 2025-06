Wichtige Zukunftsweiche: Werder verlängert mit Keeper

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Mio Backhaus (hinten) bleibt beim SV Werder bremen

Werder Bremen hat eine wichtige Zukunftsweiche gestellt und den Vertrag mit Nachwuchskeeper Mio Backhaus verlängert. Das gaben die Grün-Weißen am Freitag bekannt.

Mio Backhaus und Werder Bremen, das scheint zu passen. Schon seit Sommer 2018 trägt der junge Keeper das Trikot der Grün-Weißen, wechselte damals im zarten Alter von 14 Jahren an die Weser und durchlief die Jugendabteilungen der Bremer.

2023/24 war Backhaus dann auf Leihbasis beim FC Volendam angestellt, bevor er in der abgelaufenen Saison als Vertreter von Stammkeeper Michael Zetterer auf Chancen wartete. Jene "aktuelle Konstellation" soll bei Werder auch 2025/26 bestehen bleiben, wie Profifußballchef Peter Niemeyer nun verkündete.

Damit das der Fall ist, verlängerten die Bremer jüngst den Vertrag mit dem auch bei anderen Vereinen begehrten Backhaus, ohne jedoch genaue Angaben zur neuen Laufzeit zu machen.

"Wir sind sehr froh, dass Mio seine Zukunft bei Werder sieht, sich langfristig für uns entschieden hat und von unserem Weg überzeugt ist", freute sich Niemeyer und fügte an: "Mio ist ein großes Torwarttalent, dem wir den Sprung in die Bundesliga in jedem Fall zutrauen." Bislang hat der 1,94 Meter große Torwart noch kein Profi-Spiel für die Grün-Weißen bestritten, das soll sich aber langfristig ändern.

Werder Bremen: Backhaus nimmt Konkurrenzkampf an

Mit dem U20-Nationalkeeper hat Werder nun jedenfalls jemanden in der Hinterhand, falls sich der ebenfalls begehrte Zetterer für einen Wechsel entscheiden sollte. Erst kürzlich wurde der Routinier mit einem Transfer zu einem Champions-League-Klub in Verbindung gebracht.

Noch ist es aber nicht so weit. Bis dahin bleibt Backhaus die Rolle des Backups und Herausforderers.

"Werder hat mir von Anfang an ein klares Bild gezeigt, wie mein Weg hier aussehen kann – das hat mir imponiert und gibt mir das Vertrauen, dass ich mich hier optimal weiterentwickeln kann", sagte Backhaus selbst und setzte hinzu: "Ich weiß, dass der Konkurrenzkampf auch hier groß ist – aber genau das reizt mich. Ich bin hier, um zu lernen, mich zu beweisen und das Vertrauen langfristig zu rechtfertigen, dass der Verein in mich gesetzt hat."