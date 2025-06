Spektakuläre Sané-Rache geplant

IMAGO/Moritz Mueller

Leroy Sané wechselt vom FC Bayern zu Galatasaray

Leroy Sané verlässt den FC Bayern und wechselt zu Galatasaray: Diese Meldung löste am Donnerstag auch in der Türkei ein Fußball-Beben aus. Gala-Rivale Fenerbahce ging im Kampf um die Unterschrift des Nationalspielers leer aus, will die Niederlage aber anscheinend nicht auf sich sitzen lassen.

Wie die türkischen Zeitungen "Fanatik" und "Hürriyet" berichten, plant der Istanbuler Stadtrivale bereits seine "Rache" für den Korb von Leroy Sané. Fenerbahce wolle im Sommer nun einen ähnlich spektakulären Transfer als "Gegenschlag" präsentieren, heißt es.

Konkret wird in den Berichten Heung-Min Son von Tottenham Hotspur als Sané-Alternative genannt. Der Offensiv-Star hatte erst im Januar seinen Vertrag bei den Spurs noch einmal bis 2026 verlängert.

Medienberichten zufolge ist Tottenham beim 32-Jährigen allerdings gesprächsbereit, sollten Angebote eintrudeln.

Auch Son schloss einen Abschied jüngst nach dem Länderspiel gegen Kuwait nicht kategorisch aus. "Für den Moment denke ich, dass es für mich besser ist zu warten, bevor ich hier was sage, da mein Vertrag noch läuft", blieb er mit Blick auf seine Zukunft vage.

Keine Einigung zwischen Sané und dem FC Bayern

Die Zeitung "Fanatik" schreibt derweil über einen noch imposanteren Transfer-Plan von Fenerbahce: Demnach beschäftigt sich der Istanbuler Klub auch mit dem brasilianischen Superstar Neymar.

Der Edeltechniker steht noch bis Jahresende beim FC Santos unter Vertrag. Doch es heißt, in seinem Arbeitspapier gebe es für den Sommer eine Ausstiegsklausel für einen ablösefreien Wechsel nach Europa.

Fenerbahce wolle die Option nutzen und arbeite an einem lukrativen Einjahresvertrag für Neymar, so der Bericht.

Der Konkurrent von Galatasaray war bis zuletzt ein heißer Mitbewerber auf die Unterschrift von Leroy Sané. Laut "Sport1" hatte der Klub von José Mourinho finanziell sogar das bessere Angebot abgegeben. Doch den scheidenden Profi des FC Bayern überzeugte wohl die bessere sportliche Perspektive beim amtierenden Meister.

Auch bei Galatasaray wird Sané in Zukunft derweil üppig verdienen.

Wie der Verein im Zuge seiner Verpflichtung offiziell bekanntgab, bekommt Sané fortan ein Nettogehalt von neun Millionen Euro sowie einen jährlichen Treuebonus von 3 Millionen Euro. Laut "Bild" soll es dazu noch leistungsabhängige Bonuszahlungen geben, die das Jahres-Salär auf bis zu 15 Millionen Euro erhöhen könnten.

Mit dem FC Bayern hatte sich Sané zuvor nicht auf einen neuen Vertrag einigen können.