BVB startet ins Abenteuer Klub-WM

IMAGO/Hesham Elsherif

Niko Kovac greift mit dem BVB bei der Klub-WM an

Borussia Dortmund ist mit dem Königstransfer Jobe Bellingham und hohen Zielen zur Klub-WM in den USA aufgebrochen.

Von Düsseldorf aus flogen Trainer Niko Kovac und seine Mannschaft am Freitag nach Fort Lauderdale in Florida, am Dienstag startet der BVB in East Rutherford/New Jersey gegen Fluminense Rio de Janeiro in die Gruppenphase.

Weitere Dortmunder Gegner sind die Mamelodi Sundowns aus Südafrika und der südkoreanische Meister Ulsan HD FC. "Wir wollen mindestens die Gruppenphase überstehen", sagte Sebastian Kehl, "wir wollen die bestmögliche Mannschaft für diesen Wettbewerb haben."

Zugleich aber sieht der Sportdirektor einen schwierigen Spagat zwischen den Wettbewerben - die kommende Bundesliga-Saison soll auf keinen Fall nachrangig sein.

Kovac hat bereits in Deutschland den Trainingsrhythmus angepasst, um auf den Anpfiff um 12:00 Uhr Ortszeit vorbereitet zu sein. Essens- und Schlafpläne sollen dem Jetlag entgegenwirken.

Torhüter Gregor Kobel hat damit kein Problem: Er war in den vergangenen Tagen bereits mit der Schweizer Nationalmannschaft für Länderspiele in Nordamerika und ist dort verblieben.

Jobe Bellingham, 19 Jahre alt und jüngerer Bruder von Jude Bellingham, hatte der BVB für 30,5 Millionen Euro Sockelablöse vom englischen Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland verpflichtet.

Zugleich lehnte der Verein ein hochdotiertes Angebot des FC Chelsea für Flügelspieler Jamie Gittens ab. In Deutschland blieben Nico Schlotterbeck (Meniskusriss), Kapitän Emre Can (Adduktorenprobleme) und Salih Özcan (Außenbandverletzung).

Trainieren wird der BVB auf dem Gelände von Inter Miami, dem Klub des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi.