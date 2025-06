DFB verteilt Lizenzen: Die Frauen-Bundesliga wächst

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Frauen-Bundesliga wächst in der neuen Saison

Die Bundesliga der Frauen wächst: Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, haben alle sportlich qualifizierten Teams die Zulassung für die Saison 2025/26 erhalten.

Dies gilt auch für die drei Aufsteiger Union Berlin, Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg. In der kommenden Spielzeit gehen damit 14 Mannschaften statt bislang 12 an den Start.

Aufgrund der Aufstockung gibt es in diesem Jahr nur einen Absteiger, der sechsmalige deutsche Meister Turbine Potsdam muss nach nur einem Jahr zurück ins Unterhaus.

Am 30. August steht zunächst das Supercup-Duell zwischen dem Double-Gewinner FC Bayern und dem Vizemeister VfL Wolfsburg in Karlsruhe an. Die Bundesliga startet am 6. September mit dem Eröffnungsspiel des Meisters und DFB-Pokal-Siegers aus München gegen Bayer Leverkusen in der Allianz Arena.

Die 2. Liga nimmt den Spielbetrieb am Wochenende 23./24. August mit den Aufsteigern VfR Warbeyen (West), FSV Mainz 05 (Südwest), VfB Stuttgart (Süd) und Viktoria Berlin (Nordost) auf.

Die Zweitvertretung des HSV holte den Meistertitel in der Regionalliga Nord, verzichtete jedoch auf den Aufstieg. Das Recht darauf ging demnach an den Zweitplatzierten VfL Wolfsburg II über.

Die Saison 2025/26 beginnt vom 16. bis 18. August mit den Playoffs im DFB-Pokal, die erstmals vor der ersten Hauptrunde stattfinden werden.