Real Madrid tütet irren 63-Millionen-Transfer ein

IMAGO/Eurasia Sport Images

Franco Mastantuono (l.) gilt als argentinisches Wunderkind

Auf dem Weg zurück an die europäische Spitze hat Real Madrid mit einem weiteren spektakulären Sommer-Transfer aufgewartet. Am Freitag meldeten die Königlichen bei dem argentinischen Top-Talent Franco Mastantuono endgültigen Vollzug. Vor allem die Ablösesumme für den Teenager hat es dabei in sich.

Wie der spanische Rekordmeister am Freitag vermeldete, hat er sich die Dienste des argentinischen Youngsters langfristig gesichert und Franco Mastantuono mit einem XXL-Vertrag bis 2031 ausgestattet.

Der 17-Jährige komm vom argentinischen Hauptstadtklub River Plate und soll rund 63 Millionen Euro Ablöse kosten. Der Verein aus Buenos Aires selbst bestätigte diese Summe.

Wie Real Madrid in seiner offiziellen Vereinsmitteilung ebenfalls verkündete, gilt das Arbeitspapier des Supertalents erst ab dem 14. August diesen Jahres. An diesem Tag wird Mastantuono 18 Jahre jung. Bis dahin wird er noch mit seinem aktuellen Klub-Weltmeister in den USA teilnehmen.

Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Trent Alexander-Arnold (vom FC Liverpool) und Dean Huijsen (vom AFC Bournemouth) bereits der dritte namhafte Neuzugang der Madrilenen in diesem Sommer, die außerdem mit Xabi Alonso auch einen neuen Cheftrainer verpflichteten.

Länderspiel-Debüt an der Seite von Lionel Messi

Franco Mastantuono ist seit wenigen Tagen der jüngste A-Nationalspieler der argentinischen Länderspielgeschichte. Er wurde in der letzten Woche beim WM-Qualifikationsspiel in Chile (1:0) kurz vor Schluss eingewechselt und stand dabei unter anderem mit Argentiniens Ikone Lionel Messi gemeinsam auf dem Feld. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 20 Jahren.

Auch für River Plate hat der 63-Millionen-Mann bereits Historisches geleistet, war er im Februar 2024 als damals 16-Jähriger doch der jüngste Torschütze in einem Pflichtspiel in der über 120-lährigen Klubgeschichte des argentinischen Rekordmeisters. Insgesamt hat das Juwel mittlerweile schon zehn Tore für River Plate geschossen.