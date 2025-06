Enthüllt! Nico Williams mit irrer Kohle-Forderung

IMAGO

Nico Williams steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Nico Williams soll sich auf der Wunschliste des FC Bayern mit potenziellen Verstärkungen für die offensiven Außenpositionen ganz weit oben befinden. In übereinstimmenden Medienberichten ist von konkretem Interesse der Münchner die Rede, es soll auch schon direkte Gespräche gegeben haben. Ein Faktor könnte allerdings zum entscheidenden Knackpunkt werden: Die irre Gehaltsforderung des Stars von Athletic Bilbao.

Davon zumindest will "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg erfahren haben. Laut seinen Recherchen strebt der 22-Jährige nämlich an, künftig auf ein Jahressalär von rund 20 Millionen Euro zu kommen. Eine irre Summe vor dem Hintergrund, dass in diesen Sphären beim FC Bayern nur noch die absoluten Top-Spieler wie Jamal Musiala oder Harry Kane liegen sollen.

Dass die Münchner einem 22-jährigen Neuzugang auf Anhieb in die gleiche Gehaltsklasse befördern wie das genannte Duo, welches seit Jahren konstante und herausragende Leistungen im Bayern-Trikot zeigt, gilt zunächst mal als unwahrscheinlich.

Abgesehen von seiner angeblich irren Gehaltsforderung soll Nico Williams grundsätzlich einem Wechsel von Bilbao zum deutschen Meister in die Bundesliga aber weiterhin aufgeschlossen gegenüber stehen.

FC Bayern mit namhafter Konkurrenz aus England

Zuletzt wurde in übereinstimmenden Medienberichten darüber informiert, dass die Ausstiegsklausel für den spanischen Nationalspieler zwischen 60 und 65 Millionen Euro liegen soll. Vertraglich ist der Linksaußen noch bis 2027 an Athletic Bilbao gebunden.

Sein derzeitiger Klub hat im Werben um den Europameister von 2024 noch nicht aufgegeben, soll Nico Williams selbst schon ein neues Vertragsangebot unterbreitet haben.

Darüber hinaus gelten neben dem FC Bayern aus der Bundesliga auch die Premier-League-Klubs FC Arsenal und FC Chelsea als interessiert an dem tempo- und dribbelstarken Offensivmann, der in der abgelaufenen Saison elf Tore in 44 Pflichtspielen für Athletic erzielte.