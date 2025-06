Wiesbaden-Knipser strebt Transfer an

IMAGO/Andreas Volz

Fatih Kaya traf 20 Mal in der abgelaufenen Spielzeit für Wehen Wiesbaden

Fatih Kaya hat in der abgelaufenen Saison als Drittliga-Torschützenkönig auf sich aufmerksam gemacht. Nun möchte er den SV Wehen Wiesbaden verlassen. Sein Ziel: Die Bundesliga.

Nach exklusiven Informationen von RTL/ntv und sport.de steht Wiesbadens Top-Torjäger Fatih Kaya vor einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga.

Der beste Torschütze der abgelaufenen Drittliga-Saison hat zuletzt einige konkrete Angebote bekommen. Auch Zweitligist Hertha BSC war hinter dem ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler her.

Allerdings will der gebürtige Gießener nur in das Oberhaus wechseln. Mit dem noch unbekannten Bundesligisten sind dem Vernehmen nach bereits Gespräche aufgenommen worden.

Neben Hertha BSC wurden aus der 2. Bundesliga zuletzt auch dem Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum Interesse nachgesagt. Auch sie sollen für den 25-Jährigen aber keine wirklichen Wechsel-Optionen sein.

Ein Verbleib bei Wehen Wiesbaden ist für den Deutsch-Türken ebenfalls keine wirkliche Alternative. Dennoch: Da Kaya noch bis 2027 bei den Hessen unter Vertrag steht, muss der aufnehmende Verein sich nun mit Wiesbaden auf eine Ablösezahlung für den Stürmer einigen.

Kaya überzeugte in der Saison 2024/25 mit 20 Toren und zwei Assists in 35 Einsätzen. Nun könnte er bald in der ersten Liga für Furore sorgen.