Exodus geht weiter! Nächster Werkself-Star ist weg

IMAGO/Tano Pecoraro/LaPresse

Odilon Kossounou (l.) spielte schon letzte Saison als Leihe in Bergamo

Die endgültige Vollzugsmeldung des Mega-Transfers von Florian Wirtz in Richtung FC Liverpool steht zwar weiterhin aus, trotzdem hat es bei Bayer Leverkusen am Freitag wieder eine wichtige Personal-Entscheidung gegeben. Odilon Kossounou, in der Double-Saison 2023/2024 noch wichtiger Bestandteil der Bayer-Defensive, wird nicht mehr zu den Rheinländern zurückkehren.

Wie Bayer Leverkusen am Freitagabend mitteilte, wird Odilon Kossounou fest von der Werkself nach Italien zu Atalanta Bergamo wechseln. Bei dem Tabellendritten der abgelaufenen Serie-A-Saison hatte der ivorische Nationalspieler zuletzt bereits als Leihspieler agiert. Nun wechselt er fest nach Bergamo - ein Jahr vor Auslaufen seines Arbeitspapiers in Leverkusen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten bezahlt Atalanta 25 Millionen Euro für Kossounou, der in Bayers Double-Saison immerhin 21 Startelf-Einsätze in der Bundesliga hatte und damit mehr als viele andere Defensiv-Spieler wie Piero Hincapie oder Robert Andrich.

In Bergamo stand er zwar nur zwölfmal in der Startelf in der Serie A, trotzdem zieht der Champions-League-Teilnehmer nun die Kaufoption für den 1,91-Meter-Hünen.

"Odilon war im erfolgreichsten Jahr der Vereinshistorie ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft. Wir freuen uns, dass er sich in Bergamo so gut integrieren konnte und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg", sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Vereinsmitteilung.

Auch Tah und Frimpong sind schon weg

Damit setzt sich die Liste der prominenten Namen, die Bayer Leverkusen ein Jahr nach dem Erringen der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals im laufenden Sommer verlassen, weiter fort.

Neben Erfolgscoach Xabi Alonso, der die Werkself bekanntermaßen in Richtung Real Madrid verlassen hat, gehören unter anderem auch Jonathan Tah (ablösefrei in Richtung FC Bayern), Jeremie Frimpong (für rund 40 Millionen Euro zum FC Liverpool) und Nordi Mukiele (nach Leihe zurück zu PSG) dem künftigen Bayer-Kader nicht mehr an.

Florian Wirtz soll unmittelbar vor dem Abschied in Richtung Liverpool stehen, auch um Kapitän Granit Xhaka rankten sich zuletzt immer konkretere Wechsel-Spekulationen.