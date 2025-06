Tah lässt bei Bayern-Präsentation aufhorchen

💬 | 3⃣ #Tah über seine bevorzugte Position: "Wir haben in Leverkusen auch öfter mal Viererkette gespielt. Ich glaube am häufigsten sogar gegen den FC Bayern. In der Dreierkette spiele ich am liebsten in der Mitte und in der Viererkette ist es egal, ob rechts oder links."… pic.twitter.com/Oe1n1sj48F