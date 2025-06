Heiße Spanien-Gerüchte zu Gladbach-Coach Seoane

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Gerardo Seoane steht in Gladbach bis 2026 unter Vertrag

Eigentlich wollten sich die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach in Ruhe der weiteren Kaderplanung für die Saison 2025/2026 widmen, soll die Profi-Mannschaft doch weiterentwickelt werden. Doch am Wochenende ploppten plötzlich Gerüchte um Cheftrainer Gerardo Seoane auf. Zieht es den 46-Jährigen in die spanische La Liga?

Nach Informationen des Transferexperten Sacha Tavolieri soll sich der spanische Erstligist FC Sevilla nämlich um Gerardo Seoane als neuen Cheftrainer bemühen. Wie es in dem X-Beitrag des Journalisten hieß, sollen die Andalusier bereits Kontakt mit dem Schweizer aufgenommen haben, der seit zwei Jahren als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach im Amt ist.

Seoane solle in Sevilla ein Zweijahresvertrag angeboten werden, die Gespräche würden aktuell laufen, hieß es weiter.

Dass es sich bei dieser durchaus brisanten Meldung allerdings um nicht mehr als ein Gerücht handelt, an dem zumindest aktuell nichts Konkretes dran ist, berichtete am Samstag dann "Sky". Der TV-Sender holte sich dabei die Informationen aus erster Hand, sprach mit Seoanes Berater Jose Noguera.

Gladbach schloss Bundesliga auf Platz zehn ab

Dieser nahm via "Sky" mit deutlichen Worten den Wind aus den Segeln: "Die Gerüchte stimmen nicht. Es gibt kein Angebot vom FC Sevilla und keine Verhandlungen. Gerardo hat bei der Borussia einen gültigen Vertrag und plant bereits die kommende Saison. Er will bei Borussia bleiben und befasst sich nicht mit einem Abgang."

Unter dem Schweizer Übungsleiter hatte Gladbach in der letzten Saison einen deutlichen Entwicklungsschritt genommen und sich noch im April auf Kurs Euroapokal-Qualifikation befunden. Nach einem krassen Leistungseinbruch in der Schlussphase der Saison belegte der VfL dann zwar nur den zehnten Platz in der Abschlusstabelle. Dennoch saß Gerardo Seoane bis zuletzt am Niederrhein fest im Sattel.