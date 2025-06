Bericht: 1. FC Köln nimmt Abwehr-Juwel ins Visier

IMAGO/FEP

Juma Bah (r.) wird mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Abwehrzentrum musste der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. Die Transferziele Bernardo und Jordan Torunarigha entschieden sich gegen den Effzeh und wechselten zur direkten Konkurrenz nach Hoffenheim beziehungsweise zum Hamburger SV. Nun sollen die Kölner angeblich einen neuen Innenverteidiger ins Visier genommen haben.

Die das vereinsnahe Portal "Geissblog" mit Verweis auf die Quelle "Africafoot" am Samstag vermeldete, soll der 1. FC Köln einer von mehreren Klubs sein, der mit dem Defensiv-Juwel Juma Bah in Verbindung gebracht wird.

Der 1,95-Meter-Hüne wurde im Januar dieses Jahres für rund sechs Millionen Euro von Manchester City verpflichtet, anschließend daran direkt zum französischen Erstligisten RC Lens weiterverliehen.

Um dem 19-Jährigen die Chancen auf Einsatzzeiten zu erhöhen, planen die Sky Blues nun offenbar ein erneutes Leihgeschäft mit dem Youngster aus Sierra Leona. Und da kommt der 1. FC Köln ins Spiel, der bekanntermaßen noch auf der Suche nach Neuzugängen für den Defensivbereich ist.

Bah spielte schon gegen Salah und Marmoush

Laut der Quelle sollen neben den Domstädtern auch noch Leeds United, Paris FC sowie der FC Southampton ihr Interesse an Juma Bah signalisiert haben. Dieser hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison in der Ligue 1 bei RC Lens einen Stammplatz erarbeitet und brachte es insgesamt auf zehn Ligaspiele bei seiner Leihstation.

Dem Vernehmen nach gilt Premier-League-Absteiger FC Southampton derzeit als heißester Anwärter auf eine Ausleihe Bahs, der in diesem Jahr auch schon für die Nationalmannschaft Sierra Leones debütiert hat. Im März stand er im WM-Qualifikationsspiel gegen Ägypten (0:1) 90 Minuten lang auf dem Feld, als es unter anderem gegen die Superstars Omar Marsmoush und Mohamed Salah ging.