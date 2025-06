FC Bayern wohl kurz vor Tel-Verkauf

IMAGO/Chris Foxwell

Mathys Tel verlässt den FC Bayern wohl endgültig

Der FC Bayern lässt Offensiv-Juwel Mathys Tel wohl endgültig ziehen. In den Gesprächen mit Tottenham Hotspur ist es offenbar zu einer grundsätzlichen Einigung über einen festen Transfers gekommen.

Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, sind beim Wechsel von Mathys Tel vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur nur noch letzte Details zu klären.

Die Verhandlungen befänden sich in der finalen Phase, es sei damit zu rechnen, dass der Deal zeitnah Realität wird, schreibt Transfer-Insider Florian Plettenberg auf X.

Die Münchner kassierten für den französischen Angreifer demnach 35 Millionen Euro als Ablöse. Damit liegt der Preis deutlich unter der kolportierten Kaufoption, die im Leihvertrag verankert war.

Über die Vertragsoption hätte der FC Bayern angeblich 45 Millionen Euro kassiert, durch Bonuszahlung wären wohl bis zu 60 Millionen Euro möglich gewesen.

FC Bayern hat früh Planungssicherheit

Für Tottenham war die im Januar 2025 ausgehandelte Klausel aber zu hoch, sodass man Nachverhandlungen mit dem deutschen Meister suchte.

Sportvorstand Max Eberl hatte kürzlich zugegeben, dass es einen konkreten Austauscht gibt. "Wir sprechen mit Tottenham, das ist kein Geheimnis. Wir werden sehen, was passiert", sagte er am Rande der Vorbereitung auf die Klub-WM in den USA.

Der neue Spurs-Trainer Thomas Frank soll sich kürzlich ebenfalls für eine Verpflichtung des 20-Jährigen ausgesprochen haben. Er erachte Tel als perfekten Spieler für sein intensives Pressingspiel, hieß es auf der Insel.

Laut "Sky" war ein Tel-Verkauf immer das Wunsch-Szenario des FC Bayern. Eberl und Co. dürften sich freuen, dass in der Personalie nun bald Klarheit herrscht. Denn die Millionen-Einnahmen aus dem Verkauf werden an anderer Stelle gebraucht.

Nach den Abgängen von Leroy Sané, Thomas Müller und nun Tel herrscht in der Offensive großer Handlungsbedarf.