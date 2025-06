Kimmich richtet Transferwunsch an Bayern-Bosse

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Joshua Kimmich wünscht sich Verstärkungen beim FC Bayern

In der neuen Saison wird der FC Bayern voraussichtlich mit einer runderneuerten Offensive an den Start gehen. Thomas Müller, Leroy Sané und der zuletzt verliehene Mathys Tel sind sicher weg, Kingsley Coman könnte demnächst folgen. Grund genug für Führungsspieler Joshua Kimmich, einen Appell an seine Vorgesetzten zu richten.

"Natürlich hat man das Gefühl, dass wir etwas machen könnten dadurch, dass Flo nicht kommt, Leroy weg ist und Thomas weg ist", spielte Joshua Kimmich kurz vor der Auftaktpartie des FC Bayern bei der Klub-WM gegen Auckland City (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) auch auf die fehlgeschlagene Verpflichtung von Florian Wirtz an.

Der erklärte Wunschspieler der Münchner hat sich zur großen Enttäuschung der FCB-Bosse für einen Wechsel von Bayer Leverkusen zum englischen Meister FC Liverpool entschieden.

Zunächst soll der Fokus allerdings auf einer erfolgreichen Weltmeisterschaft liegen, wie Trainer Vincent Kompany bei einer Pressekonferenz im TQL Stadium klarstellte: "Die Lösung muss nicht jetzt kommen, sondern nach dem Turnier."

Einer der Akteure, die ersetzt werden müssen, ist Leroy Sané. Der 29-Jährige hat vor wenigen Tagen einen hochdotierten Dreijahresvertrag beim türkischen Meister Galatasaray unterschrieben.

Dennoch soll der Angreifer bis zum Ende seines Kontrakts am Monatsende in maximal vier Begegnungen bei der WM dabei sein. Eine "spezielle Situation" laut Kimmich.

Kimmich sah Sané-Abgang vom FC Bayern kommen

Dass Sané demnächst nicht mehr für den FC Bayern auflaufen wird, ist für Kompany kein Grund, ihn beim XXL-Turnier in den USA weniger einzusetzen. "Leroy kann uns helfen. Er ist noch unser Spieler", hob der Belgier hervor: "Wir wollten vorne nichts verlieren."

Hintergrund: Jamal Musiala soll nach seiner schweren Muskelverletzung behutsam wieder integriert werden. "Es gibt uns Zeit, Jamal in Rhythmus zu bringen. Wir haben Leroy hoffentlich die ersten vier Spiele dabei", sagte Kompany.

Unterdessen zeigte sich Kimmich nicht überrascht, dass Sané den FC Bayern nach fünf Jahren verlässt: "Ich würde sagen, die Entscheidung war ein bisschen abzusehen." Aber: "Was mich überrascht, ist, dass Leroy in die Türkei geht."