Offiziell: Tel verlässt den FC Bayern endgültig

Mathys Tel kehrt dem FC Bayern den Rücken

Er bleibt in München ein unerfülltes Versprechen: Mathys Tel verlässt den FC Bayern endgültig und wechselt fest zu seinem bisherigen Leihverein Tottenham Hotspur. Das gaben die Klubs am Sonntagmorgen bekannt.

Nach drei Jahren endet die Zeit von Mathys Tel beim FC Bayern. Der Franzose, der schon die letzten sechs Monate auf Leihbasis bei Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur verbracht hatte, wurde von den Nordlondonern fest verpflichtet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kassiert der deutsche Rekordmeister im Gegenzug 35 Millionen Euro als Ablöse, weitere fünf Millionen winken als Boni.

Damit liegt der Preis für den 20-Jährigen unter der kolportierten Kaufoption über 45 Millionen Euro, die im Leihvertrag verankert war. Allerdings wurden bereits zehn Millionen Euro als Leihgebühr eingenommen.

Zum Abschied würdigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl den einst für 20 Millionen Euro als Wunderkind aus Rennes geholten Angreifer.

"Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert. Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat", wurde der FCB-Boss in einer Klub-Mitteilung zitiert.

Es habe sich gleichwohl "gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war. Diesen Weg bei den Spurs wird er nun weitergehen."

FC Bayern gewinnt neuen Handlungsspielraum

Für den FC Bayern absolvierte der französische U21-Nationalspieler, der aktuell an der EM in der Slowakei teilnimmt, insgesamt 83 Pflichtspiele, in denen er 16 Tore erzielte.

Spätestens nach dem Trainerwechsel im vergangenen Sommer sank sein sportlicher Stellenwert an der Säbener Straße jedoch, im vorigen Winter folgte die Trennung.

Laut "Sky" war ein Tel-Verkauf stets das Wunsch-Szenario der Bayern-Chefs. Eberl und Co. dürften sich freuen, dass in der Personalie nun Klarheit herrscht, schließlich werden die Millionen-Einnahmen aus dem Verkauf an anderer Stelle gebraucht.