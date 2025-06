Barca statt FC Bayern? Eberl reagiert auf Williams-Wirbel

IMAGO/Mutsu Kawamori

Nico Williams: Entscheidet er sich gegen den FC Bayern?

Droht dem FC Bayern im Rennen um Nico Williams eine Transfer-Pleite? Gerüchten aus Spanien zufolge soll der FC Barcelona beim Flügelflitzer von Athletic Bilbao die besten Karten besitzen. Münchens Sportvorstand Max Eberl präsentiert sich angesprochen darauf aber gelassen.

"Davon weiß ich nichts", sagte Max Eberl nach dem 10:0-Kantersieg des FC Bayern bei der Klub-WM gegen Auckland City zu den jüngsten Gerüchten um Nico Williams.

Macht der FC Barcelona das Rennen?

Die spanische "Sport" hatte zuvor berichtet, dass es den 22-Jährigen zu Barca ziehe. Das Portal "fichajes.net" schrieb gar, Williams sei "nur noch einen Schritt davon entfernt, ein neuer Spieler des FC Barcelona zu werden".

Der spanische Nationalspieler ist bei Athletic Bilbao noch mit einem Arbeitspapier bis 2027 ausgestattet. Dem Vernehmen nach kann Williams aufgrund einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig wechseln. Zuletzt wurde eine Ablösesumme zwischen 60 und 65 Millionen Euro kolportiert. Laut "fichajes.net" könnten rund 58 Millionen Euro fällig werden.

Williams weckt auf dem Transfermarkt jedenfalls wohl großes Interesse. Neben dem FC Barcelona wurden in den vergangenen Wochen vor allem immer wieder der FC Arsenal sowie der FC Bayern als potenzielle Abnehmer genannt.

Was läuft zwischen dem FC Bayern und Williams?

Der Fußball-Bundesligist will sich in diesem Sommer auf dem Flügel verstärken. "Sky" berichtete kürzlich, Williams habe dem deutschen Rekordmeister mitgeteilt, "dass er sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen kann". Allerdings soll der Europameister hohe Gehaltsforderungen haben.

Der FC Bayern wurde auf dem Transfermarkt zuletzt ebenfalls mit Rafael Leao (AC Mailand), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Takefusa Kubo (Real Sociedad) in Verbindung gebracht. Leroy Sané verlasst den Klub hingegen am Monatsende in Richtung Galatasaray.