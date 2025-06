Kehrtwende? Gerüchte über drei Top-Optionen für ter Stegen

IMAGO/Joan Gosa

Wie geht es für Marc-André ter Stegen weiter?

Türkische Medien berichteten in den vergangenen Tagen von einem bevorstehenden Wechsel von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zu Galatasaray Istanbul. In Spanien ist derweil die Rede von drei weiteren, durchaus spektakulären Optionen.

Für welchen Verein Marc-André ter Stegen ab der Saison 2025/26 aufläuft, steht noch nicht fest. Klar ist: Es wird nicht der FC Barcelona sein, der einen Generationenwechsel zwischen den Pfosten anstrebt und den 33-jährigen Deutschen loswerden möchte.

Möglich ist, dass ter Stegen seine Laufbahn bei Galatasaray Istanbul fortsetzt. "Fanatik" berichtete jüngst von einer Einigung zwischen dem Torhüter und dem türkischen Rekordmeister, zu dem es auch Leroy Sané ziehen wird. Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet derweil von drei weiteren Klubs, bei denen "MAtS" landen könnte.

Drei Top-Klubs wollen Marc-André ter Stegen

Der "Mundo" zufolge zeigen auch Manchester United, Paris Saint-Germain und die AC Milan Interesse an der deutschen Nummer eins. In Manchester sei man mit André Onana unzufrieden, in Paris denke man über einen Abschied von Gianluigi Donnarumma nach und in Mailand stehe Mike Maignan bei nur noch einem Jahr Restlaufzeit vor einem Wechsel, heißt es.

Von einem bevorstehenden Transfer oder Verhandlungen mit einem der besagten Klubs schreibt die "Mundo Deportivo" indes nicht. Dort ist die Rede von einem "langen Weg", der noch zu gehen sei, bevor Marc-André ter Stegen einen neuen Klub gefunden habe. Eine Einigung mit Galatasaray bestätigt die spanische Zeitung dementsprechend noch nicht.

Eine Einigung erfolgt ist dagegen schon zwischen dem FC Barcelona und Joan Garcia, der auf ter Stegen folgen wird. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die Katalanen die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro am vergangenen Freitag gezahlt. Am Montag oder Dienstag soll der Transfer endgültig offiziell gemacht und damit auch das Ende von Marc-André ter Stegen bei Barca verkündet werden.