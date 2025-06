Thomas Müller lässt nach Gala-Auftritt aufhorchen

IMAGO/Andrey Heuler/M.i.S.

Thomas Müllers Abschiedstour beim FC Bayern hat ausgesprochen erfolgreich begonnen: Beim lockeren 10:0-Auftaktsieg bei der Klub-WM gegen Auckland City aus Neuseeland glänzte der scheidende Routinier mit einem Doppelpack - und verbreitete bei schwülwarmer Witterung beste Laune.

Nach der Hitzeschlacht in Cincinnati wollte Thomas Müller erstmal die "Per-Mertesacker-Eistonne rausholen". Ein zweistelliger Sieg zum Start der Klub-WM, zwei eigene Tore - kein Wunder, dass der 35-Jährige bestens gelaunt war.

"Wir sind gut drauf", betonte Müller nach dem 10:0-Schützenfest, nach dessen Ende unter anderem ein Run auf sein Trikot einsetzte. Sein augenzwinkernder Kommentar: "Von mir wird es nicht mehr allzu viele Bayern-Trikots geben, das ist ein rares Gut."

Zufrieden beurteilte der ehemalige Nationalspieler, im Stadion des FC Cincinnati deutlich erkennbar und hörbar der Zuschauerliebling, auch den gelungenen, weil sehr seriösen Auftakt des FC Bayern gegen die heillos überforderten Amateure aus Neuseeland.

"Wir hatten wenig Anpassungsschwierigkeiten", hob Müller hervor, man hätte es "nullkommanull locker angehen lassen" und somit "unsere Ambitionen unterstrichen". Fazit: Der "kleine Charaktertest" wurde bestanden!

Müller warnt: Für den FC Bayern geht's jetzt erst richtig los

Dass die kommenden Herausforderungen beim XXL-Turnier in den USA schwieriger werden, das wusste freilich auch Müller, der als erster Spieler bei einer Nationen- und Klub-WM getroffen hat. "Der Sieg und die Höhe des Sieges bedeuten für die nächsten Spiele rein gar nichts", stellte er klar.

Die beiden weiteren Gegner der Bayern in der Gruppe C am 20. Juni in Miami sind die Boca Juniors aus Argentinien und am 24. Juni dann in Charlotte der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon.

Wie es für Müller nach der Klub-WM weitergeht, ist unterdessen noch unklar. Nach seinem Abschied vom FC Bayern stehen dem Urgestein des deutschen Rekordmeisters viele Türen offen, eine Option soll ein Engagement in der nordamerikanischen MLS sein.