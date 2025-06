Hannover sichert sich Bundesliga-Stürmer

IMAGO/RHR-FOTO/SID

Pichler schließt sich Hannover an

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Stürmer Benedikt Pichler verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 27-Jährige vom Absteiger Holstein Kiel in die niedersächsische Landeshauptstadt und erhält dort einen Vertrag bis 2027.

"Er ist ein Stürmer mit gutem Tempo und einem extrem starken Anlaufverhalten, der fleißig für die Mannschaft und seine Mitspieler arbeitet, für sie Wege geht und ihnen Freiräume verschafft", sagte Geschäftsführer Marcus Mann. Pichler sei "bereits ein gestandener Spieler", der Hannover "mit dieser Erfahrung weiterbringen" werde.

2021 war Pichler von Austria Wien nach Kiel in die 2. Bundesliga gewechselt. Im Unterhaus kam der Angreifer in 59 Partien auf 18 Tore sowie zwölf Assists und trug auch mit dem entscheidenden Treffer beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf zum ersten Bundesliga-Aufstieg in der Kieler Vereinsgeschichte bei.

In der vergangenen Saison kam Pichler 18 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz, dabei erzielte der Österreicher einen Treffer und legte zwei Tore auf.