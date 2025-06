Saftiges Ablösepaket für Bayers Transferziel

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Transfer-Kandidat bei Bayer Leverkusen: Jarell Quansah (M.) vom FC Liverpool

Was stellt Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen mit der zu erwartenden Millionensumme an, die durch den Transfer von Florian Wirtz in die Kassen gespült wird? Vor allem in der Innenverteidigung drückt nach dem Abgang von Jonathan Tah der Schuh, ein möglicher Kandidat scheint allerdings alles andere als günstig zu werden.

Bayer Leverkusen könnte auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger von einer saftigen Ablöseforderung abgeschreckt werden.

Das Paket für den englische U21-Nationalspieler Jarell Quansah vom FC Liverpool liegt laut "kicker"-Angaben nämlich womöglich "jenseits der 30 Millionen Euro" - viel Geld für einen 22-Jährigen, der sich bei den Reds noch nicht hat durchsetzen können. Dem Fachblatt zufolge sei die Forderung auch daher "überdimensioniert", weil Quansah das Interesse anderer Premier-League-Klubs auf sich gezogen hat.

Und: Die Forderungen könnten letztlich sogar noch nach oben geschraubt werden, sollte der Abwehrspieler bei der U21-Europameisterschaft groß auftrumpfen.

Der Rechtsfuß kam in jungen Jahren zum amtierenden englischen Meister und schaffte dort auch den Sprung zu den Profis. Dort zählt er seit inzwischen zwei Jahren zu den Ersatzleuten hinter Kapitän Virgel van Dijk und Stammkraft Ibrahima Konaté.

Quansah-Entscheidung erst nach der U21-EM?

2023/24 kam Quansah zu 17 Premier-League-Einsätzen, 13 davon von Beginn an, in der abgelaufenen Spielzeit musste er unter Teammanager Arne Slot diesbezüglich einen kleinen Rückschlag verkraften: Nur vier Mal stand er in der englischen Liga in einer Startformation, neun Einsätze kamen als Einwechselspieler hinzu. Über die volle Spieldauer durfte er lediglich drei Mal ran.

Trotz seines langfristig bis 2029 gültigen Vertrags gilt der 1,90 Meter große Abwehrmann daher als möglicher Verkaufskandidat im Sommer. Laut "kicker" wird eine Entscheidung darüber aber erst nach der U21-EM getroffen.