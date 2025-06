"Sollte sich schämen": Breitseite für Ex-BVB-Star

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Der frühere BVB-Profi Ian Maatsen (li.) zeigte sich bei der U21-EM nicht auf der Höhe

Von Anfang bis Sommer 2024 spielte Ian Maatsen leihweise für Borussia Dortmund, zeigte in dieser Zeit ansprechende Leistungen. Gerne hätte der BVB mit dem Linksverteidiger weitergemacht, doch der Niederländer war zu teuer. Nun hat Maatsen allerdings eine derbe Breiseite abbekommen, allerdings nicht für seine Klub-Leistungen, sondern für einen Auftritt bei der U21-EM.

An Borussia Dortmund dürfte Ian Maatsen gute Erinnerungen haben, zog er mit dem BVB doch bis ins Champions-League-Finale ein, als er in der Saison 2023/24 in der Rückrunde vom FC Chelsea an den Revierklub verliehen war. Und auch die Schwarz-Gelben dürften sich gern an Maatsen zurückerinnern, brachte er doch frischen Wind auf die linke Abwehrseite und überzeugte mit guten Leistungen.

Gern hätten die Schwarz-Gelben Maatsen über das halbe Jahr hinaus verpflichtet, doch der Preis, den der FC Chelsea aufrief, war zu hoch, so dass der junge Niederländer für knapp 45 Millionen Euro zu Aston Villa wechselte. Seine Einsätze dort brachten ihm immerhin ein Ticket für die aktuelle U21-EM mit Oranje ein. Doch genau hier gab es nun heftige Kritik am mittlerweile 23-Jährigen.

Nach der 1:2-Pleite gegen Dänemark teilte Ex-Bundesliga-Star Khalid Boulahrouz (HSV und VfB Stuttgart) mächtig gegen Maatsen aus.

"Wenn wir von Faulheit sprechen ...", zitiert "Bild" Boulahrouz vielsagend aus einer Analyse des TV-Senders "Ziggo Sports". Dort hatte der heutige TV-Experte im Video gezeigt, dass Maatsen beim Siegtreffer der Dänen nicht gut aussah.

"Er hat keine Kontrolle über die Situation, verliert den Ball aus den Augen und wird leicht ausgespielt", sagte der frühere Abwehrspieler. So habe Dänemarks William Osula keine Probleme gehabt, sein zweites Tor des Abends zu erzielen.

"Als Trainer würde ich mich betrogen fühlen"

"Nicht nur beim Gegentor war er weit unterdurchschnittlich", holte Boulahrouz zur nächsten Breitseite aus. "Normalerweise will man den Gegner zurückdrängen, um ihn vor sich zu halten. Das macht er nicht. Sein Kopf war wirklich nicht da", ärgerte sich der frühere Oranje-Star.

Doch damit nicht genug. Schon bei der ersten Partie (2:2 gegen Finnland) sei Maatsen neben der Spur gewesen.

"Er sollte sich schämen, er war in zwei Spielen an drei Gegentoren beteiligt! Er spielt Fußball, als stünde er im Vondelpark (ein Park in Amsterdam/d.Red.) und würde dort Fußball spielen. Das geht nicht", so die klare Meinung des ehemaligen Bundesliga-Spielers.

Maatsen solle sich entschuldigen. "Als Trainer würde ich mich betrogen fühlen", schloss Boulahrouz seine Wutrede.

Beim BVB hatte Maatsen in der Rückrunde 2023/24 wettbewerbsübergreifend 23 Spiele bestritten. Dabei erzielte er drei Tore und legte zwei Treffer auf. In der U21 der Niederlande steht er bei einem Tor in 21 Spielen. Auch für die A-Elf von Oranje hat er bereits (einmal) gespielt. Hier gelang ihm ebenfalls ein Treffer.