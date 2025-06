Medien: VfB Stuttgart findet Millot-Nachfolger

IMAGO/Giannis Papanikos

Zieht es Giannis Konstantelias zum VfB Stuttgart?

Pokalsieger VfB Stuttgart muss sich auf einen Abschied von Schlüsselspieler Enzo Millot vorbereiten. Offenbar haben die Schwaben nun einen geeigneten Ersatz-Kandidaten gefunden.

Der VfB Stuttgart hat den jungen Griechen Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki ins Visier genommen. Das berichtet "Bild". Der 22-Jährige soll "ganz oben" auf der Liste möglicher Kandidaten stehen, die im Sommer ins Ländle wechseln könnten.

Ein erster Schritt scheint zudem bereits gemacht: Am vergangenen Wochenende verhandelten die Verantwortlichen des VfB Stuttgart dem Bericht zufolge mit dem Management des Spielers über einen möglichen Deal.

Auch mit dem Mittelfeldtalent sollen direkte Gespräche geführt worden sein, Cheftrainer Sebastian Hoeneß soll sich mit dem Spieler im Austausch befinden. Angeblich soll der Youngster einem Wechsel zu den Schwaben nicht abgeneigt gegenüber stehen.

Wie teuer wird Konstantelias für den VfB Stuttgart?

Als Knackpunkt könnten sich laut "Bild" am Ende die Verhandlungen mit PAOK Saloniki erweisen. Die Griechen sehen in Konstantelias großes Potenzial, schon im vergangenen Sommer soll in RB Salzburg ein Interessent mit einem Angebot abgeblitzt worden sein. Die damals gebotene Summe: 18 Millionen Euro.

Wie viel der VfB Stuttgart nun zahlen müsste, um Saloniki von einem Transferabschluss zu überzeugen, ist indes unklar. Der Vertrag von Konstantelias ist bei PAOK noch bis 2027 gültig.

Dass der Bundesliganeunte überhaupt im offensiven Mittelfeld nach Verstärkung sucht, liegt vor allem daran, dass Spielmacher Enzo Millot womöglich einen Wechsel anstrebt. Der Franzose kann aufgrund einer Ausstiegsklausel wechseln, angeblich liegt diese bei 20 Millionen Euro. Die genaue Zahl wollte Vorstandschef Alexander Wehrle im Interview mit RTL/ntv und sport.de zuletzt "so nicht bestätigen".

Enzo Millot kam 2021 von der AS Monaco zum VfB, wo er seither 89 Bundesligaspiele (elf Tore) verzeichnen konnte.