Letzte Hürde? Dann absolviert Wirtz seinen Medizincheck

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool

Vor dem Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool steht eigentlich nur noch der obligatorische Medizincheck. Und für diesen gibt es laut einem Medienbericht nun einen konkreten Termin. Danach dürfte alles ganz schnell gehen.

Noch in dieser Woche könnte die mittlerweile seit vielen Wochen andauernde Transfer-Saga um Florian Wirtz ein Ende nehmen. Denn offenbar gibt es einen konkreten Termin für den Medizincheck, der noch aussteht, damit der Wechsel von Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool vollzogen werden kann.

Zuletzt deutete bereits einiges darauf hin, dass es in dieser Woche soweit sein könnte, nun hat "The Athletic" erfahren, wann genau der Medizincheck stattfindet. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal wird Wirtz am kommenden Freitag (20. Juni) zu den medizinischen Tests erwartet.

Der Offensivmann soll allerdings bereits im Vorfeld nach England reisen - "später in der Woche" heißt es im Bericht von "The Athletic".

Verhandeln muss Wirtz dann aber wohl nicht mehr mit den Liverpool-Verantwortlichen. Schon seit Längerem soll sich der Deutsche mit dem englischen Meister einig sein. Demnach fehlt nur noch Wirtz' Signatur unter dem unterschriftsreifen Arbeitspapier, das bis Sommer 2030 datiert ist und Wirtz ein Mega-Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro im Jahr einbringen soll.

Bayer Leverkusen winkt Top-Ablöse

Zum Top-Verdiener steigt er damit im Liverpooler Kader aber nicht auf, weil Superstar Mo Salah noch mehr einstreicht.

Die Leverkusener dürfen derweil wohl gut 136 Millionen Euro Ablöse für den deutschen Nationalspieler verbuchen. 117,5 Millionen Euro davon soll es sofort geben, weitere Tranchen in Höhe von bis zu 19 Millionen Euro sind durch die mittlerweile üblichen Bonuszahlungen möglich, die leicht erreichbar seien.

"Bild" berichtete zudem zuletzt, dass weitere zehn Millionen Euro hinzukommen können als schwer erreichbare Boni. Damit könnte die Ablöse doch noch auf einen Bereich der ursprünglich einmal von Bayer-Seite geforderten bis zu 150 Millionen Euro anwachsen.

So oder so: Schon mit mehr als 136 Millionen Euro wird Wirtz zum Rekordabgang der Fußball-Bundesliga aufsteigen (bislang Ousmane Dembélé, 2018 vom BVB an den FC Barcelona) und gleichzeitig auch Rekordzugang der Premier League (bislang Enzo Fernández, 2023 zum FC Chelsea) werden.