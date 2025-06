Medien: Marc-André ter Stegen verweigert Wechsel

IMAGO/Javier Borrego

Marc-André ter Stegen will Barca angeblich nicht verlassen

Dicke Luft bei Barca: Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen denkt offenbar gar nicht daran, den spanischen Meister vorzeitig zu verlassen. Einem Medienbericht zufolge besteht zudem auch keine Einigung zwischen dem Ex-Gladbacher und Galatasaray Istanbul.

Keine Einigung mit Galatasaray, nicht mal ein Angebot vom türkischen Klub und auch keins von einem anderen Verein: Das ist laut "Marca"-Angaben der aktuelle Stand rund um Marc-André ter Stegen, dem dieser Status quo der Sportzeitung zufolge auch gefällt.

Die "Marca" schreibt, dass die deutsche Nummer eins überhaupt nicht daran denkt, den FC Barcelona im Sommer zu verlassen. "Er hört sich keine Angebote an, er sucht nicht nach einem Verein und er spielt das Spiel der Medien nicht mit", heißt es dort am Montag. Genau so hatte es ter Stegen selbst zuletzt am Rande der Länderspiele klargestellt: "Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin."

Auch die bevorstehende Ankunft von Neuzugang Joan Garcia störe ter Stegen laut "Marca" nicht. Ebenso wie die Störfeuer, die aus dem eigenen Verein heraus lanciert werden. Er selbst sehe sich nicht aus Barcelona weggehen, urteilt die Zeitung, die damit unter anderem einem "Fanatik"-Bericht widerspricht, in dem vor wenigen Tagen bereits von einer Einigung zwischen ter Stegen und Galatasaray berichtet wurde.

Ter Stegen "sieht keinen anderen Weg"

Laut "Marca" will die deutsche Nummer eins weiterhin versuchen, sich bei Barca durchzubeißen. Er sehe "keinen anderen Weg", heißt es.

Für den FC Barcelona macht das die Sache außerordentlich kompliziert. Die einzige Möglichkeit, ter Stegen vor Ablauf seines Vertrags loszuwerden, wäre eine vorzeitige Vertragsauflösung. Bei drei Jahren Restlaufzeit wäre dies allerdings für den Klub eine enorme finanzielle Belastung, die man sich eigentlich nicht leisten kann.

Dass ter Stegen freiwillig auf Geld verzichtet, gilt angesichts des Verhaltens des Vereins als unwahrscheinlich. Barca hatte sich nach dem Saisonende völlig überraschend dazu entschlossen, dem Torhüter den Laufpass zu geben. Mittlerweile kursieren zahlreiche Gerüchte über mögliche neue Arbeitgeber. Genannt wurden neben Galatasaray am Montag auch Manchester United, Paris Saint-Germain und die AC Milan.