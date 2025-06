Wölfe-Talent bei Hertha BSC gehandelt

IMAGO/Christian Schroedter

Kofi Amoako vom VfL Wolfsburg hat es offenbar auf den Zettel von Hertha BSC geschafft

Fußball-Zweitligist Hertha BSC blickt bei seiner Kaderplanung für die kommende Saison auf gleich mehrere Positionen, die es zu verstärken gilt. Fürs defensive Mittelfeld ist ein Talent vom VfL Wolfsburg ins Visier geraten.

Hertha BSC denkt nach "Bild"-Angaben über die Verpflichtung von Kofi Amoako vom VfL Wolfsburg nach. Der gebürtige Hannoveraner war 2019 in die Nachwuchsabteilung der Wölfe gekommen, wo er es in der Saison 2023/24 zum Bundesliga-Profi schaffte.

Sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse feierte der defensive Mittelfeldspieler im Dezember 2023, im Januar 2024 folgte ein zweiter Einsatz bei den Profis. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der heute 20-Jährige bei den Niedersachsen aber noch nicht.

Im vergangenen Sommer war der Sechser daher an Drittligist VfL Osnabrück verliehen worden. Dort zählte Amoako zum Stammpersonal, absolvierte insgesamt 36 Pflichtspiele (27 von Beginn an). In der kommenden Saison könnte es nun in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC weitergehen.

Da sein Vertrag beim VfL nur noch bis Sommer 2026 gültig ist, käme vorerst ohne eine Verlängerung nur ein fester Transfer in Frage. Wie viel der Hauptstadtklub zahlen müsste, geht aus dem "Bild"-Bericht allerdings nicht hervor.

Mittelstürmer von Wehen Wiesbaden bei Hertha BSC im Gespräch

Gesucht werden bei Hertha BSC zudem Spieler auf anderen Positionen, etwa ein Außenverteidiger und ein weiterer Mittelstürmer. Nach der Verpflichtung von Ingolstadt-Angreifer Sebastian Grönning soll noch ein kopfballstarker Mittelstürmer gefunden werden, heißt es.

Neben den zuletzt gehandelten Philipp Hofmann vom VfL Bochum und Ex-Berliner Haris Tabakovic von der TSG Hoffenheim steht laut "Bild" auch Fatih Kaya von Wehen Wiesbaden auf dem Hertha-Zettel.

Der 25 Jahre alte Kaya steht beim SVWW noch bis 2027 unter Vertrag. In der vergangenen Drittliga-Saison schnappte er sich mit 20 Treffern die Torjägerkanone.