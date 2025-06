Fast gesamte Salernitana-Elf muss ins Krankenhaus

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Viele Spieler von US Salernitana mussten wegen einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus

Der US Salernitana hat nicht nur die 0:2-Niederlage gegen Sampdoria Genua im Play-off-Hinspiel der italienischen Serie B auf den Magen geschlagen. Wie der Verein bekanntgab, musste das Training am Montag aufgrund einer "schlimmen Lebensmittelvergiftung bei 21 Personen aus dem Team" abgesagt werden.

Schon bei der Rückkehr aus Genua am Sonntagabend hätten am Flughafen in Salerno "Notärzte ausrücken und zahlreiche Betroffene ins Krankenhaus eingeliefert" werden müssen. Laut italienischen Medien kamen 16 Personen ins Krankenhaus, die Hälfte davon seien Spieler gewesen.

Die Polizei habe das Hotel, in dem die Mannschaft vor dem Spiel gastierte und welches das Essen für den Rückflug nach Salerno vorbereitet hatte, untersucht.

Aufgrund der Umstände fordert der Verein eine Verlegung des für Freitag angesetzten Rückspiels. "Wir sind sehr besorgt über die Geschehnisse und fürchten, dass uns die Möglichkeit, die letzten Minuten dieser Saison auf einem normalen und ruhigen Weg zu beenden, genommen wird", hieß es von Vereinsseite.