Röhl bei "100 Prozent": Dennoch kein Einsatz kein England?

Zurück im Teamtraining: Merlin Röhl

Trainer Antonio Di Salvo kann zum Gruppenabschluss bei der U21-EM gegen England wohl wieder auf Mittelfeldspieler Merlin Röhl vom SC Freiburg setzen. Der 22-Jährige absolvierte am Montagmittag nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder weite Teile des Mannschaftstrainings.

"Ich freue mich für ihn und habe schon an seinem Grinsen gesehen, dass alles gut ist", sagte Di Salvo im Anschluss an die etwa 90-minütige Einheit der bisherigen Ersatzspieler. Ein Startelfeinsatz am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen den Titelverteidiger, wo die DFB-Auswahl den Gruppensieg klarmachen will, komme für Röhl aber "definitiv zu früh."

Röhl hatte sich am vergangenen Mittwoch im Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel gegen Slowenien (3:0) verletzt und auch den 4:2-Sieg am Sonntag gegen Tschechien verpasst. "Das war natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt. Aber es war nur was Kleines. Ich bin bei 100 Prozent", sagte Röhl: "Ich habe es sehr genossen, der Mannschaft zuzuschauen." Durch den Viertelfinal-Einzug "habe ich ein Spiel mehr sicher - und hoffentlich auch noch zwei weitere."