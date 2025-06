Geschäftsführer Kittner bleibt bei Preußen Münster

FIRO/SID

Gebürtiger Münsteraner: Ole Kittner

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat den Vertrag mit Geschäftsführer Ole Kittner verlängert. Wie der Klub am Montag mitteilte, unterschrieb der Ex-Profi für drei weitere Jahre bis 2028. "In diesem Klub steckt eine große Kraft, die wir gemeinsam weiter zur Entfaltung bringen wollen. Ich freue mich auf die Zukunft mit diesen Menschen und das Vertrauen des Beirats in meine Person", sagte Kittner.

In der abgelaufenen Saison gelang der Klassenerhalt in der 2. Liga. Vereinspräsident Bernward Maasjost sprach Kittner daran einen "ganz wesentlichen" Anteil zu. Der gebürtige Münsteraner war von 2016 bis 2020 Spieler für die Preußen. Seit 2022 ist Kittner im Management und verantwortet seit dem vergangenen Sommer die Bereiche Sport, Strategie und Kommunikation.