Für Rekordsumme? Ten Hag will Feyenoord-Stürmer

Steht angeblich bei Bayer Leverkusen hoch im Kurs: Igor Paixao von Feyenoord

Bayer Leverkusen muss in diesem Sommer gleich mehrere Abgänge verkraften. Auf der Suche nach neuem Personal ist der neue Cheftrainer Erik ten Hag offenbar bereits fündig geworden.

Erik ten Hag denkt über eine Verpflichtung von Feyenoord-Angreifer Igor Paixao nach. Das berichtet "Voetbal International" mit Verweis auf Quellen aus dem Umfeld des neuen Cheftrainers von Bayer Leverkusen.

Sowohl dem 24 Jahre alten Brasilianer als auch den Verantwortlichen von Feyenoord Rotterdam seien das Interesse aus der Bundesliga bewusst, heißt es in dem Bericht. Ein offizielles Angebot wurde seitens Bayer Leverkusen aber noch nicht unterbreitet.

Um Igor Paixao aus seinem bis 2029 gültigen Vertrag herauskaufen zu können, wird laut "Voetbal International" eine neue Rekordsumme fällig. Erwartet wird, dass die im Januar für Santiago Giménez von der AC Mailand gezahlten 35 Millionen Euro überboten werden, sollte es zu einem Abgang des Brasilianers kommen. Denn: Paixao hat offenbar auch in der englischen Premier League einen Markt. Um welche Klubs es sich konkret handelt, berichtet "VI" indes nicht.

Igor Paixao startet in Holland durch

Der Offensivspieler war vor knapp drei Jahren von seinem Heimatverein Coritiba zu Feyenoord gewechselt. In der niederländischen Eredivisie konnte Paixao seine Trefferquote seither stetig steigern.

Nach sieben Toren in 28 Partien in seiner Debütsaison folgten neun in 31 Spielen. In der abgelaufenen Spielzeit überragte er mit 16 Toren in 34 Einsätzen - hinzu kamen zehn Vorlagen, womit er hinter Sem Steijn Platz zwei in der Scorerwertung belegt und bester Feyenoord-Angreifer ist.

Zudem konnte der Angreifer in der abgelaufenen Saison weitere Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln. Elf Mal lief er in der Champions League auf, darunter auch gegen den FC Bayern in der Ligaphase. Gegen Sparta Prag und AC Mailand gelang ihm jeweils ein Tor.

Überwiegend kam Igor Paixao im 4-3-3-System auf dem linken Flügel zum Zug, vereinzelt auch auf der rechten Seite sowie im offensiven Mittelfeld.