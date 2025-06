Medien: RB Leipzig bemüht sich um Celtic-Star Kühn

IMAGO/Vagelis Georgariou

Nicolas Kühn soll ein konkretes Thema bei RB Leipzig sein

In der vergangenen Saison hat Nicolas Kühn beim schottischen Meister Celtic FC eine rasante Entwicklung hingelegt, der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler avancierte zum Leistungsträger und brillierte auch in der Champions League. Offenbar haben die Leistungen des 25-Jährigen nun RB Leipzig auf den Plan gerufen.

Letzten November konnte sich RB Leipzig selbst ein Bild von Nicolas Kühns neuem Selbstvertrauen machen. Bei Celtics 3:1-Heimsieg gegen die Sachsen in der Königsklasse überzeugte der Flügelstürmer mit einem Doppelpack.

Insgesamt standen nach 51 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison 21 Tore und 15 Vorlagen in Kühns persönlicher Statistik. Wenig überraschend wurde der Senkrechtstarter, der in Deutschland bislang eher unter dem Radar flog, in der Folge sogar als Kandidat für das DFB-Team gehandelt.

Womöglich rückt der gebürtig aus der Nähe von Hannover stammende Linksfuß demnächst noch mehr in den Fokus deutscher Fans: Wie "SunSport" berichtet, bemüht sich RB Leipzig um einen Transfer von Kühn.

Dem Vernehmen nach würden umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro für den Angreifer, der in Glasgow vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, fällig. Auch andere, namentlich nicht bekannte Bundesligisten sollen im Poker mitmischen.

Ein möglicher Vorteil für RB: Kühn kennt Leipzig bereits, kickte von 2015 bis 2018 im Nachwuchs der Roten Bullen.

Nagelsmann-Lob für "gierigen" Kühn

Dass Kühns Traum von der deutschen A-Nationalmannschaft nicht komplett unrealistisch ist, machten Aussagen des Bundestrainers im vorigen November deutlich.

"Er hat eine gute Gier und eine gute Aggressivität im Sechzehner", lobte Julian Nagelsmann den dynamischen Angreifer. Bislang verzichtete er allerdings auf eine Nominierung von Kühn.

Unklar ist derweil noch, unter welchem Coach Kühn im Falle eines Wechsels nach Leipzig trainieren würde. Nach mehreren Absagen gilt Ole Werner mittlerweile als Wunschkandidat der Sachsen, die Verhandlungen mit Werder Bremen über die Ablöse gestalten sich jedoch äußerst zäh.