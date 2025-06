FC Bayern klopft bei Barca-Star mit Mega-Klausel an

IMAGO/Javier Borrego

Fermín López (li.) ist wohl Thema beim FC Bayern gewesen

Spätestens mit dem Abgang von Leroy Sané sucht der FC Bayern nach Verstärkung für die Offensive. Angeblich haben die Münchner dabei auch bei einem Profi des FC Barcelona angeklopft, der eine irre Ausstiegsklausel besitzt.

Thomas Müller steht bald nicht mehr zur Verfügung, Leroy Sané verabschiedet sich in Kürze in Richtung Türkei, um Kingsley Coman gibt es Abwanderungsgerüchte: Kein Wunder, dass der FC Bayern derzeit intensiv nach neuen Kräften für die Offensive fahndet.

Zuletzt wurden vor allem die Namen Rafael Leao (AC Mailand), Nico Williams (Athletic Bilbao) und auch Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) gehandelt. Doch nun wurde ein weiterer Name in den Raum geworfen, der von Fermin Lopez.

Dieser ist 22 Jahre alt und spielt beim FC Barcelona, genauer: Durchlief bei Barca zuvor sogar alle Jugendabteilungen und gehörte zuletzt unter Erfolgscoach Hansi Flick zum erweiterten Stammpersonal.

Wie der Transfer-Experte Ben Jacobs, der auch für das Portal "talksport.com" schreibt, bei X berichtet, soll der FC Bayern nun bei Lopez angefragt haben. Allerdings habe der junge Spanier, der im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, dem deutschen Rekordmeister mitgeteilt, dass er es vorziehe, beim FC Barcelona zu bleiben.

"Ich habe nicht vor, zu wechseln. Ich bin bei Barca sehr glücklich. Hier zu spielen, war mein Traum und ich will bleiben", sagte Lopez selbst kürzlich gegenüber "RAC1".

FC Bayern wäre mit Mega-Ausstiegsklausel konfrontiert gewesen

Allzu verwunderlich ist das nicht, verlängerte Lopez seinen Vertrag bei den Katalanen doch erst im Herbst letzten Jahres bis 2029.

So oder so: Selbst in dem Fall, dass der Offensivmann wechselwillig gewesen wäre, wäre er keinesfalls ein Schnäppchen für die Münchner geworden.

Lopez Marktwert liegt bei geschätzten 50 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Die in Spanien verpflichtende Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des zweifachen spanischen Nationalspielers liegt bei sage und schreibe 500 Millionen Euro.

Ein klares Zeichen, dass Barca langfristig mit dem Eigengewächs plant und Lopez wohl ohnehin nicht hätte ziehen lassen.

Der FC Bayern muss sich derweil weiter um andere Optionen bemühen. Gut möglich, dass die Verantwortlichen den genannten Williams dabei von der Liste streichen müssen.