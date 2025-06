Bericht: Eintracht Frankfurt gibt Millionen-Offerte ab

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Eintracht Frankfurt arbeitet an einer Verpflichtung von Victor Froholdt (M.)

Hinter den Kulissen schraubt Eintracht Frankfurt am Kader für die neue Saison. Die SGE um ihren umtriebigen Sportvorstand Markus Krösche hält daher weiterhin Ausschau nach vielversprechenden Talenten. Für ein Juwel aus Dänemark soll der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit nun ein Transfer-Angebot abgegeben haben.

Von dem Interesse der Frankfurter am dänischen Mittelfeld-Juwel Victor Froholdt hatte "Sky" bereits Anfang des Monats berichtet. Demnach ist der 19-Jährige im Moment "eine der Top-Optionen" der Hessen für das zentrale Mittelfeld. Dabei sollen die SGE-Verantwortlichen sogar schon sehr weit sein in dem Bestreben, Froholdt vom dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen in die Main-Metropole zu locken.

Nun ist die Eintracht offenbar auch mit einem ersten Angebot in der Hauptstadt vorstellig geworden. "Tipsbladet" vermeldet, dass die Adlerträger rund 127 Millionen Dänische Kronen (umgerechnet etwa 17 Millionen Euro) für die Nachwuchshoffnung geboten haben. Etwa 14 Millionen Euro würden demnach sofort fließen, bis zu drei Millionen Euro sollen per Boni dazukommen können.

Eintracht Frankfurt: Kopenhagen will Rekordablöse

Dass diese Offerte ausreicht, um den dänischen Meister von einer Freigabe ihres Eigengewächses zu überzeugen, ist laut "Tipsbladet" aber unwahrscheinlich. Demnach hofft Kopenhagen, den Teenager zum neuen Rekordverkauf machen zu können. Dafür wären mindestens 20 Millionen Euro erforderlich. Diese Summe brachte Orri Oskarsson im vergangenen Jahr durch seinen Transfer zu San Sebastian.

Sollten sich Kopenhagen und Eintracht Frankfurt, die weiterhin in einem engen Austausch stehen, auf eine Ablösesumme einigen können, so winkt Froholdt am Main ein "lukrativer Vertrag". Nähere Informationen zu Gehalt und Laufzeit des potentiellen Arbeitspapiers des Teenagers gehen aus dem Bericht der dänischen Sportzeitung nicht hervor.

Victor Froholdt ist ein Eigengewächs des 16-maligen dänischen Meisters und gilt in Dänemark als Ausnahmetalent. Er blickt bereits auf über 60 Pflichtspiel-Einsätze für die Profis zurück, hat schon in der Champions League und Conference League für den FC Kopenhagen gespielt.

Auch für die dänische A-Nationalmannschaft hat der Youngster bereits debütiert, als er nämlich im Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Portugal (2:5 n.V.) eingewechselt wurde. In Kopenhagen steht der Youngster eigentlich noch bis 2030 unter Vertrag.