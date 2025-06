Ex-Liverpool-Profi freut sich auf "extravaganten" Wirtz

IMAGO/UWE KRAFT

Florian Wirtz steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool

Der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool befindet sich auf der Zielgeraden. Bei den Reds beginnen derweil die Diskussionen, wie der Kreativmotor des Bayer-Doubles von 2023/24 am Besten eingesetzt werden kann. Ex-Liverpool-Stürmer John Aldridge sprach nun über den "extravaganten" Wirtz und was ihn in Liverpool erwartet.

Wenn der Medizincheck in den kommenden Tagen absolviert wird, dann ist der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool wohl endgültig in trockenen Tüchern. Der Transfer wird Bayer Leverkusen rund 136 Millionen Euro einbringen und dem FC Liverpool und seinen Fans einen der talentiertesten Spieler auf dem Welt.

Dementsprechend steigt die Vorfreude bei den Briten. "Wir wissen schon länger, was für ein Kaliber er ist. Er hat das in der Bundesliga gezeigt und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der Premier League zeigen", ist sich John Aldridge im Interview mit "BBC Radio 5 Live" sicher.

Florian Wirtz: "Liverpool-Fans werden ihn lieben"

Der ehemalige Liverpool-Stürmer bezeichnet Wirtz als "extravagant" in seinen Fähigkeiten. "Er kann sich aus schwierigen Situationen befreien, er fürchtet sich nicht vor Tacklings, er ist sehr kreativ und hat einen guten Torriecher", so Aldridge.

Wie genau Arne Slot mit dem Nationalspieler plant, ist noch nicht klar. Auch Aldridge sieht verschiedene Optionen: "Er könnte wie Roberto Firmino im Zentrum agieren, aber ich glaube nicht, dass wir ihn dafür geholt haben. Ich würde ihn auch nicht als Ersatz für Mo Salah sehen."

Der 66-Jährige sieht in Wirtz unterm Strich eine allgemeine Verbesserung für die Mission Titelverteidigung - denn: "Einen Titel zu verteidigen, ist immer schwer."

Wirtz werde vom ersten Tag an heiß sein und versuchen, alle direkt von ihm zu überzeugen, ist sich Aldridge sicher: "Und falls nicht, wird es bei einem Spieler von seinem Niveau früher oder später eh passieren. Die Fans werden ihn lieben und wer er erst einmal anfängt, Tore zu schießen, wird er gar nicht glauben können, wie sehr die Fans ihn lieben werden."