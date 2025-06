Xavi-Hammer? Leipzig trifft Transfer-Entscheidung

IMAGO/motivio

Verlässt Xavi Simons RB Leipzig in diesem Sommer?

Nach der schlechtesten Bundesliga-Saison in der noch jungen Geschichte von RB Leipzig strebt Offensivspieler Xavi Simons offenbar einen Abgang an. Und auch der Klub steht einem Transfer angeblich nicht mehr im Weg. Schlägt nun etwa der FC Bayern zu?

Xavi Simons will RB Leipzig in diesem Sommer den Rücken zukehren. Das berichtet das renommierte Portal "The Athletic". Der 22-Jährige sei nach der enttäuschenden Bundesliga-Saison mit den Sachsen zu dem Entschluss gekommen, einen Wechsel anzustreben.

Damit nicht genug: Auch der Bundesligist hat sich dem Bericht zufolge bereits positioniert. Demnach habe man bei RB Leipzig inzwischen "akzeptiert", dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Transfer gekommen ist. Simons' Vertrag bei RB Leipzig ist nur noch bis zum Sommer 2027 gültig.

Voraussetzung für einen Wechsel sei allerdings, dass die Ablöseforderung von 70 Millionen Euro erfüllt wird. Alle Angebote darunter würden gar nicht erst in Betracht gezogen, heißt es.

FC Bayern hat offenbar Abschied von Simons-Deal genommen

Xavi Simons kam 2023 von Paris Saint-Germain in die Bundesliga. Zunächst war der 22-jährige Niederländer für eine Spielzeit ausgeliehen worden, dann einigten sich die Klubs auf eine zweite Ausleihe. Im vergangenen Januar verpflichtete RB den Spielmacher schließlich fest, 50 Millionen Euro wanderten in diesem Zuge nach Paris.

Trotz der Festverpflichtung zählte der talentierte Mittelfeldspieler Berichten zufolge weiterhin zu den möglichen Abschiedskandidaten im Sommer. Nachdem klar war, dass RB Leipzig aufgrund des schlechten Abschneidens in der Bundesliga (Platz sieben) das internationale Geschäft verpasst, erhielten die Gerüchte neue Nahrung.

Auch der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als möglicher Abnehmer genannt, wenngleich Bayer Leverkusens Florian Wirtz stets zum absoluten Wunschspieler auserkoren worden war. Wie "Bild" zuletzt berichtete, ist das Interesse an der Säbener Straße an Xavi Simons inzwischen aber etwas abgeklungen. Der Spieler selbst peile ohnehin einen Wechsel nach England an.