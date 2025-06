FC Bayern doch nicht chancenlos bei Williams?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Nico Williams wird nicht nur vom FC Bayern umgarnt

Der FC Barcelona befindet sich laut übereinstimmenden Medienberichten im Rennen um Nico Williams aktuell in der Pole Position. Und der FC Bayern? Die Münchner könnten im Tauziehen um den spanischen Europameister offenbar noch einmal einen Versuch starten.

Der FC Barcelona soll aktuell die besten Karten im Poker um Nico Williams haben. Ein Bericht von "The Athletic" legt nun allerdings nahe, dass der FC Bayern noch nicht aufgeben dürfte.

Demzufolge soll der Fußball-Bundesligist dem 22-Jährigen "bereits ein Angebot unterbreitet haben, und es könnte noch ein zweites folgen", heißt es in diesem Zusammenhang. Nähere Details werden nicht genannt.

Der FC Bayern wird bereits seit vielen Wochen mit Williams in Verbindung gebracht. Den Linksaußen soll es aber eher zum FC Barcelona ziehen. Angesprochen auf die angebliche Entscheidung des Transfer-Flirts, antwortete Münchens Sportvorstand am Rande der Klub-WM in den USA kürzlich: "Davon weiß ich nichts."

Finanzielle Hürde für Barca als Chance des FC Bayern?

Der FC Bayern ziehe "mehrere Optionen zur Verstärkung der Offensivabteilung in Betracht", berichtetet "The Athletic". Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rafael Leao (AC Mailand) und Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) werden hierbei genannt. Barcola wird aber voraussichtlich bei PSG bleiben.

Williams bleibt trotz der jüngsten Barca-Spekulationen offenbar zumindest eine Option für die Münchner. Der spanische Nationalspieler besitzt bei Athletic Bilbao einen Vertrag bis 2027. Dank einer Ausstiegsklausel soll der Flügelflitzer für rund 60 bis 65 Millionen Euro vorzeitig wechseln dürfen. Der finanziell angeschlagene FC Barcelona müsste einen Transfer von Williams somit erst einmal realisiert bekommen.

Der FC Bayern würde in der Personalie zurzeit noch abwarten, heißt es im "Daily Briefing" von "CaughtOffside". Athletic Bilbao hofft Gerüchten zufolge auf einen Verbleib seines Aushängeschilds. Das letzte Wort ist im Williams-Poker anscheinend noch nicht gesprochen.