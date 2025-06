FC Schalke 04 unmittelbar vor zweitem Sommer-Transfer

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof

Soufiane El-Faouzi wechselt wohl zum FC Schalke 04

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 steht laut einem Medienbericht unmittelbar vor dem zweiten Transfer in diesem Sommer.

Es kommt so langsam Fahrt rein beim FC Schalke 04. Wie "Sky" vermeldet, könnte der ambitionierte Fußball-Zweitligist zeitnah den nächsten Neuzugang vorstellen. Fans des Revierklubs reagierten in den Sozialen Medien mit großer Begeisterung darauf, dass S04 wohl in Kürze den zweiten Transfer vermelden wird, nachdem bereits Timo Becker ablösefrei (vorher Holstein Kiel) verpflichtet worden war.

Namentlich handelt es sich beim Neuzugang um Soufiane El-Faouzi. Der 22-Jährige ist derzeit noch bei Alemannia Aachen unter Vertrag und spielt im offensiven Mittelfeld. Beim Drittligisten machte der gebürtige Siegener in der abgelaufenen Saison mit drei Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. So gelangte er auf die Liste von S04, dort sei er "sehr geschätzt", heißt es beim Pay-TV-Sender.

Neben dem FC Schalke 04 sollen auch Hannover 96, der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC Interesse zeigen, weshalb die Königsblauen ihr Werben laut "Sky" zuletzt intensivierten und nun wohl kurz vor dem Durchbruch stehen. Mit El-Faouzi soll sich Schalke mittlerweile bereits einig sein.

Nun fehlt noch die Einigung mit den Aachenern, wo der Vertrag des laufstarken Malochers, wie er in Insiderkreisen genannt wird, noch bis Sommer 2026 datiert ist.

Schalke zahlt sechsstellige Summe

Dementsprechend wird eine Ablöse fällig, die sich nach Informationen der "Aachener Zeitung" im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen soll. El-Faouzis Marktwert wird auf rund 400.00 Euro geschätzt.

Wie es bei "Sky" weiter heißt, befinden sich die Verhandlungen über den El-Faouzi-Transfer nun auf der Zielgeraden. Vor dem Trainingsstart könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

S04 startet am Donnerstag mit der Leistungsdiagnostik, am Samstag findet das erste große und öffentliche Training vor Fans statt.