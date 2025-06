Bayer startet Vorbereitung mit Testspiel gegen Chelsea

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Erik Ten Hag wird sein erstes Spiel an der Seitenlinie von Bayer Leverkusen gegen den FC Chelsea bestreiten

Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag trifft bei seiner Bundesliga-Generalprobe auf den Premier-League-Klub FC Chelsea. Wie die Werkself am Dienstag mitteilte, gastiert Bayer am 8. August beim Klub-WM-Teilnehmer. "Wir freuen uns auf einen echten Fußball-Kracher in London", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Zu Beginn der Vorbereitung (ab 14. Juli) reist Leverkusen als erster Fußball-Bundesligist für ein zehntägiges Trainingslager samt Testspiel in die brasilianische Metropole Rio de Janeiro. Der Gegner dort ist bislang noch nicht bekannt.

Zudem trifft Bayer auf Bundesliga-Absteiger VfL Bochum zu dessen Saisoneröffnung (27. Juli) und ist zu Gast beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard (1. Juli). Die 63. Bundesliga-Spielzeit beginnt am 22. August.