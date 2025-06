Spektakulärer Tausch-Deal zwischen SGE und ManUnited?

IMAGO/HMB Media/Claus

Hugo Ekitiké könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Bei Vereinen aus der englischen Premier League steht Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt hoch im Kurs. Allen voran der FC Chelsea, FC Liverpool und Manchester United sollen sich um die Dienste des Angreifers bemühen. Die Red Devils wollen die SGE offenbar mit einem Tausch-Geschäft von einem Transfer überzeugen.

Für Hugo Ekitiké ruft Eintracht Frankfurt laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro auf. Eine Summe, die auch die schwerreichen Top-Klubs aus der Premier League nicht mal eben aus der Portokasse an den Main schicken können. Laut "CaughtOffside" denkt man bei Manchester United daher an einen Spielertausch.

Demnach seien die Red Devils dazu bereit, Rasmus Hojlund oder Joshua Zirkzee im Gegenzug zu dem Tabellendritten der vergangenen Bundesliga-Spielzeit zu schicken. Hinzu käme dem Online-Portal zufolge eine Ablöse in noch unbekannter Höhe. Dass ein solcher Tausch-Deal bei der SGE auf Anklang stößt sei nicht unwahrscheinlich, heißt es.

Eintracht Frankfurt bereits über Interesse informiert

Das Sturm-Duo hat laut "Football Insider" keine Zukunft am Old Trafford. Demnach befinden sich die millionenschweren Missverständnisse auf der Streichliste des englischen Rekordmeisters. Hintergrund der United-Pläne: Es soll Platz für mindestens einen neuen Stürmer gemacht werden.

Dieser könnte offenbar Ekitiké heißen. Mit herausragenden 22 Toren und zwölf Vorlagen in 48 Pflichtspielen spielte sich der 22-Jährige in seiner ersten vollen Saison am Main in den Fokus der Konkurrenz. Die SGE ist laut "Bild" über das Interesse aus Manchester informiert. Der FC Chelsea und FC Liverpool sollen hingegen noch nicht bei Markus Krösche vorstellig geworden sein, heißt es weiter.

Der Offensivakteur besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2029. Im vergangenen Dezember verriet der 22-Jährige im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de, dass Manchester United zu Kindheitstagen sein Lieblingsklub gewesen sei.