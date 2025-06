Di Salvo kündigt Startelf-Wechsel an

Imago/DeFodi Pictures/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Röhl (l.) ist zurück im deutschen U21-Kader

Trainer Antonio Di Salvo muss bei der U21-EM zum Gruppenanschluss wohl auf Torhüter Noah Atubolu verzichten.

Die deutsche Nummer eins "kränkelt ein wenig", sagte Di Salvo vor der Begegnung am Mittwoch (21:00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen Titelverteidiger England, wo es für die DFB-Auswahl nach dem vorzeitigen Viertelfinal-Einzug noch um den Gruppensieg geht.

Atubolu habe "vor dem Spiel gegen Tschechien schon über Halsschmerzen geklagt, die hat er immer noch. Es geht ihm nicht so gut, er bleibt heute im Bett. Da werde ich kein großes Risiko eingehen. Da ist uns das Viertelfinal-Spiel dann doch wichtiger", sagte Di Salvo. Als Vertreter würde Tjark Ernst von Hertha BSC ins Tor rücken.

Auch sonst kündigte Di Salvo Rotationen an. Tim Oermann spielt für den gelbgesperrten Max Rosenfelder, auch Paul Wanner erhielt einen Startelfgarantie. Bedeckt hielt sich Di Salvo bei Torjäger Nick Woltemade. "Ich habe mit Nick gesprochen. Das Thema haben wir auf morgen verlagert", sagte Di Salvo. Insgesamt habe er "die Jungs mal ein bisschen in Ruhe gelassen. Ich habe mehrere Konstellationen im Kopf."

Vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Italien oder Spanien (Di Salvo: "Der Gegner ist mir völlig egal") geht es neben dem Gruppensieg auch noch darum, weiter ungeschlagen zu bleiben. Die letzte Niederlage ist fast zwei Jahre her, am 28. Juni 2023 besiegelte damals das 0:2 gegen England das Vorrundenaus bei der EM in Georgien.

Seitdem blieb die deutsche Auswahl mit dem neuen Jahrgang 17 Spiele in Serie ungeschlagen. "Wir können mit neun Punkten ein Ausrufezeichen setzen", sagte Oermann. Und Di Salvo stellte klar: "Gegen uns spielt keine Mannschaft gerne. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, egal wen wir aufbieten."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Ernst - Thielmann, Oermann, Siebert, Ullrich - Martel, Jander - Knauff, Woltemade, Wanner - Weiper. - Trainer: Di Salvo

England: Beadle - Gray, Cresswell, Quansah, Livramento - Scott, Anderson - Elliott, McAtee, Nwaneri - Rowe. - Trainer: Carsley

Schiedsrichter: Sander van der Eijk (Niederlande)