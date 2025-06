Bericht: Thiaw bei Bayer weiter "ganz oben auf der Liste"

IMAGO

Malick Thiaw wird weiterhin heißt in Leverkusen gehandelt

Bayer 04 Leverkusen schaut sich auf dem Transfermarkt weiterhin intensiv nach möglichen Verstärkungen für alle Mannschaftsteile um. Vor allem in der Defensive sehen die Werkself-Bosse weiterhin Handlungsbedarf.

Nach Möglichkeit will der deutsche Vizemeister bis zur heißen Phase der Vorbereitung, die Mitte Juli mit dem Trainingslager in Rio de Janeiro eingeleitet wird, noch zwei neue Innenverteidiger verpflichten.

Vor allem der ablösefreie Abgang von Abwehrchef und Führungsspieler Jonathan Tah hatte eine große Lücke in die Innenverteidigung der Rheinländer gerissen, die bis dato noch nicht kompensiert wurde.

Laut eines jüngsten Berichts der "Bild" hat Bayer Leverkusen vor allem Malick Thiaw von der AC Mailand weiterhin im Visier. Er soll "ganz oben auf der Liste" der B04-Bosse stehen, die aber noch kein konkretes Angebot in Richtung der Rossoneri gesandt haben sollen.

Entsprechend hat es bislang auch noch keine ernsthaften Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen bezüglich Malick Thiaw gegeben. Der Spieler selbst soll den Leverkusenern aber bereits seine Bereitschaft signalisiert haben, in die Bundesliga zurückzukehren.

Der 23-Jährige hatte für den FC Schalke 31 Zweitliga- und 26 Erstliga-Partien bestritten, ehe er im Sommer 2022 in Richtung AC Mailand und italienische Serie A gewechselt war.

Zwei weitere Verteidiger bei Bayer Leverkusen gehandelt

Die abgelaufene Spielzeit verlief für den gebürtigen Düsseldorfer ziemlich durchwachsen, verlor er doch in der entscheidenden Saisonphase seinen Stammplatz in der Hintermannschaft und saß nur noch auf der Bank. Milan spielte insgesamt auch eine enttäuschende Serie-A-Saison und schloss in der Meisterschaft nur als Tabellenachter ab.

Aufgrund des laufenden Vertrags bis 2027 fordert die AC Mailand Berichten zufolge eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro. Laut "Bild" liegt die Leverkusener Schmerzgrenze derzeit noch bei 23 Millionen Euro.

Nach Informationen der Zeitung stehen zudem noch zwei weiter Defensivspieler auf der Kandidatenliste der Rheinländer, nämlich Loic Badé vom FC Sevilla und Jarell Quansah vom FC Liverpool.