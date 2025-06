Spanien schnappt sich den Gruppensieg

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Im Top-Spiel zwischen Spanien und Italien gab es keinen Sieger

Spaniens Fußballer haben bei der U21-EM das italienische Bollwerk geknackt und ziehen als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein.

Im Duell der beiden möglichen deutschen Viertelfinalgegner trennte sich der Rekord-Europameister 1:1 (0:0) von den Azzurri, die zuvor kein Gegentor im Turnierverlauf kassiert hatten.

Die Spanier schließen die Gruppe A somit vor den ebenfalls ungeschlagenen Italienern ab. Gastgeber Slowakei gewann parallel 2:1 (1:0) gegen Rumänien, war zuvor aber bereits ausgeschieden.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt am Mittwoch (21:00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen England um den Sieg in der Gruppe B. Wenn das Team von Trainer Antonio Di Salvo nicht verliert, geht es zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Italien, sonst wartet Spanien.

Für die deutschen Scouts lieferte die Partie in Trnava wenig Aufschluss über den kommenden Gegner, beide Trainer rotierten und nahmen zehn Wechsel in der Startelf vor.

Jesus Rodriguez, der mit 19 Jahren bereits fester Bestandteil beim spanischen Conference-League-Finalisten Betis Sevilla ist, traf in der 53. Minute zur Führung. Dann glich Niccolo Pisilli von der AS Rom (59.) aus.